Vremea o ia RAZNA! Directoarea ANM a facut anuntul de ULTIMA ORA! Ce urmeaza in Romania

- Vremea va fi deosebit de calda in mai multe zone din țara, iar meteorologii au emis o alerta de canicula ce dureaza pana joi seara. De asemenea, este o saptamana de foc in toata Europa. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de canicula in Romania. Potrivit meteorologilor,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, valabila de la ora 10:00 si pana marti, ora 23:00. Potrivit meteorologilor, luni vremea va fi in continu...

- Sfarșitul lunii mai aduce vreme extrema in Romania. Dupa codul roșu de vant cu aspect tornadic emis in județul Salaj, Administrația Naționala de Meteorologie anunța avertizari de tip cod portocaliu de ploi torențaile.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vreme instabila, valabila pana joi seara la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologilor, in intervalul 22 mai, ora 12:00 – 23 mai, ora 22:00, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, precum si la munte, cu precadere…

- Vremea ramane capricioasa și la finalul lunii mai, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care a actualizat prognoza pentru zilele urmatoare. In mare parte din regiuni ploile vor continua, insa temperaturile raman ridicate la nivelul intregii țari.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, iar instabilitatea...

- Vremea se raceste in urmatoarele doua-trei zile, arata Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, temperaturile maxime vor cobori pana la 13 grade Celsius in Transilvania, urmand ca de saptamana viitoare temperaturile sa creasca pana la 22 de grade Celsius.

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pe urmatoarele doua saptamani, in regiuni din tara. In Transilvania, vremea se raceste in aceasta saptamana. Temperaturile vor creste, de Florii. Vor fi ploi mai ales in intervalul 9-13 aprilie. In Transilvania, vremea se va raci treptat,…