- Vremea va fi deosebit de calda in Capitala, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Temperaturi ridicate vor fi si la inceputul noii saptamani, sustin meteorologii, potrivit carora nu vor lipsi ploile in perioada urmatoare.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger si a emis, totodata, o informare de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana duminica dimineata.

- Meteorologii au prelungit avertizarea de ger insotit de ninsori pana vineri seara, ora 20.00. 13 judete sunt sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu, cu temperaturi care vor cobori chiar si la - 25 de grade Celsius.

- Dintre efectele adverse asupra sanatatii, cauzate de expunerea prelungita la frig, MS precizeaza ca multe sunt respiratorii, precum: secretii nazale, respiratie dificila, respiratie suiratoare si tuse. In ceea ce priveste efectele cardiovasculae, cele mai intalnite sunt durerea toracica si aritmie…

- Primavara va incepe cu temperaturi sub zero grade Celsius in cea mai mare parte a țarii, cu vant și ninsori. Vremea rece se va menține și in urmatoarele trei zile. VREMEA ASTAZI Astazi, valul de frig va persista, vremea mentinandu-se geroasa dimineata in toate regiunile, iar in special in Moldova si…

- Iarna adevarata, cu temperaturi ce depașesc minus 20 de grade, și-a facut apariția exact la finalul sezonului. Astfel ca pe mulți ne-a surprins neplacut, iar întrebarea pe care ne-o punem este când rasuflam ușurați ca scapam de frig și ninsori.

- Meteorologii anunta ca vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana in 5 martie, in special noaptea si dimineata si probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata, cu mici intermitente la nivel local. In Salaj, in ultimele zile ale lunii februarie si la inceput de martie,…

- Ca urmare a avertizarii meteorologice de tip cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati anunta ca efectueaza verificari la angajatori privind masurile aplicate de catre acestia in perioadele cu temperaturi extreme scazute pentru protectia persoanelor…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana pe 8 martie, in special noaptea si dimineata, in timp ce probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Dinamo a ratat șansa de a fi prezenta in play-off, fiind invinsa sambata seara de Astra, scor 0-2. "Cainii" au jucat pe un teren foarte prost la Giurgiu, iar pe toata durata meciului a nins abundent. ...

- Furtuna polara a ajuns in Romania. Vremea se va inrautați considerabil in zilele ce urmeaza, ANM declarand cod portocaliu de ger și temperaturi ce vor ajunge pana la -22 de grade Celsius.

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) spun ca, in acest weekend, vremea va fi deosebit de rece, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari. In traditia romaneasca, pe 24 februarie, Dragobetele marca inceputul primaverii

- Meteorologii sustin ca un nou val de temperaturi scazute este asteptat sa loveasca mai multe regiuni ale tarii. ANM a oferit informatii cu privire la un ciclon puternic ce vine dispre Marea Mediterana ce va fi responsabil de fenomene meteo extreme.

- Iarna nu s-a terminat. Se pare ca urgia meteo revine chiar de miercuri, marți fiind o zi te tranziție catre ninsori abundente și temperaturi negative. Noaptea, acestea se vor extinde treptat astfel încât vor fi precipitatii mixte în Banat, Oltenia, cea mai…

- In urmatoarele zile sunt asteptate noi ninsori, in munte insemnate cantitativ, iar temperaturile ar putea cobori pana la -10 grade. MARTI. Vremea va deveni predominant inchisa. In cursul zilei se vor semnala precipitatii in general slabe, mai ales sub forma de ploaie in vestul si sud-vestul tarii si…

- Vremea se schimba radical de vineri seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari ale vantului si precipitatii sub forma de ninsoare si de ploaie, valabila pana duminica seara, la nivelul intregii tari.

- Cand incep ploile si ninsorile / PROGNOZA METEO pentru sfarsitul saptamanii Valorile termice vor continua sa creasca vineri si se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime intre 5 si 14 grade si minime intre -1 si 9 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei. Vineri…

- Daca luna ianuarie ne-a oferit temperaturi de primavara, anormale pentru aceasta perioada, inceputul lunii februarie ne aduce vreme frumoasa, pentru cateva zile, intrucat incepand de duminica valorile temperaturilor din termometre vor scadea in toata tara. Asadar, joi, 1 februarie, vremea se va incalzi…

- PROGNOZA METEO FEBRUARIE 2018: Temperaturile medii vor avea valori mai ridicate decat media climatologica in regiunile sudice, estice si local in cele vestice si apropiate de normal in rest. PROGNOZA METEO FEBRUARIE 2018: In aceasta luna, precipitațiile vor fi apropiate de normal, cu excepția regiunilor…

- Vremea se va incalzi semnificativ in aceasta saptamana, astfel incat maximele termice vor atinge si valori de 13 grade Celsius, insa dupa data de 1 februarie in cea mai mare parte a zonelor tarii vor reveni precipitatiile atat mixte, cat si sub forma de ninsoare (la munte), pe fondul unui regim termic…

- Meteorologii anunța un sfârșit de saptamâna frumos, cu vreme calda, temperatura prognozata urmând sa ajunga la 12 grade astazi, ceea ce înseamna cu 5-6 grade mai mult decât normalul perioadei. Totuși, diminețile și serile vor fi reci. De mâine, însa, temperaturile…

- VREMEA 29 ianuarie. Dupa un weekend cu temperaturi ridicate pentru aceasta perioada a anului, prima zi din sptamana aduce o vreme placuta. La munte și in zona intercarpatica va fi mai rece și vor cadea precipitații, in restul teritoiului sa ne așteptam la soare.

- Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM. La aceasta ora, 8 judete din sud-estul tarii sunt sub cod galben de vant...

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 15.01.2018 ORA 08 – 16.01.2018 ORA 08 Vremea va fi rece, local geroasa dimineața și noaptea Post-ul METEO: Incepem saptamana cu temperaturi maxime negative apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Daca în ultimele saptamâni ne-am bucurat de temperaturi de primavara, vremea schimba foaia. Potrivit meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de weekend-ul acesta vremea se racește și chiar sunt prognozate ninsori. Mâine, vremea se raci fața de intervalul…

- Vremea continua sa se raceasca. Maine cerul va fi predominant variabil, fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineața izolat va fi ceața slaba. Vantul va sufla din nord-est slab la moderat.In raioanele de nord maximele termice vor fi de 0..

- Temperatura aerului va continua sa scada in urmatoarele zile, iar potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la sfarsitul acestei saptamani se vor inregistra -2°C pe parcursul zilei. Pe timp de noapte, temperatura aerului va scadea la -8°C, transmite IPN.

- In primele zile se va resimti o scadere usoara a valorilor diurne fata de intervalul anterior, iar in perioada 11 ndash; 14 ianuarie aceasta se va accentua, astfel incat maximele vor ajunge la medii in jur de 0 grade.Din 14 pana in 17 ianuarie valorile termice vor reveni la medii de 8 grade si vor incheia…

- Vești nu tocmai optimiste de la meteorologi! Mai exact, aceștia anunta ca in zilele urmatoare iarna incepe sa isi intre in drepturi. Așadar, dupa ce am avut temperaturi de primavara la inceputul lunii ianuarie, acestea urmeaza sa scada treptat, astfel ca ne putem astepta si la precipitatii sub forma…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 08.01.2018 ORA 08 – 09.01.2018 ORA 08 Deși valorile termice diurne vor marca o scadere fața Post-ul METEO: Vremea continua cu temperaturi de primavara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei…

- Noul An 2018 este marcat la Gherla cu un spectacol de focuri de artificii. Locuitorii orașului sunt așteptați in Piața Libertații din centrul orașului inainte de miezul nopții, alaturi de cei dragi, pentru a fi impreuna la spectacolul pirotehnic organizat de municipalitate. In ce privește vremea din…

- Vremea pe 31 decembrie 2017 și 1 ianuarie 2018. Este iarna și cei mai mulți romani se aslteptau sa aiba zapada de Craciun sau macar de Revelion. E adevarat ca in unele zone ale țarii a nins, zilele trecute, dar acum abia se mai gasește un petic de nea, pentru a practica sporturile de sezon. Mai mult,…

- BERBEC: Berbecii ar trebui sa mearga la o petrecere unde sa fie inconjurași de multa lume și sa nu stea singuri acasa. Vor fi in centrul atenției și este posibil sa fie remarcați de cineva alaturi de care sa inceapa o relație frumoasa. TAUR: Taurii ar trebui sa se sarute cu…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu in…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Astrele ne dezvaluie ce are de facut fiecare zodie pentru a se bucura de un an nou plin de impliniri și fara lipsuri, scrie estisuperba.ro. Iata ce trebuie sa faci tu: Citeste si HOROSCOP 2018: Zodiile care isi cunosc sufletul pereche si devin parinti. Este anul lor BERBEC: Berbecii…

- Spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile din 2017 si in primele din 2018, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul…

- In Banat, pana pe 28 decembrie va fi o vreme deosebit de calda pentru ultima decada a lunii decembrie, cu valori termice medii de 11 – 13 grade Celsius, ziua si 0 – 5 grade, noaptea. Ulterior, procesul de racire a vremii va determina trecerea la un regim termic apropiat de cel normal pe 30 si 31 decembrie,…

- Iarna ramine a fi doar in calendar. Potrivit prognozei meteo in urmatoarele șapte zile ne vom bucura de temperaturi cu plus. Astfel, astazi, 25 decembrie, maxima termica va fi de 9 grade in sudul țarii și de 6 in Nord. In urmatoarele zile, sinopticienii ne promit in continuare vreme calda. Astfel, marți,…

- Pentru primele doua luni ale anului viitor, la noi in tara, meteorologii prognozeaza temperaturi si precipitatii apropiate normalului perioadei, iar pentru martie, temperaturi pozitive si ploi, informeaza RADOR.

- Maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. Se prevede cer predominant noros, izolat vor cadea precipitații slabe sub forma de lapovita si ninsori.Noaptea si dimineața izolat pe drumuri se va forma polei.

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii, informeaza ANM. Joi: Vor fi innorari in vest, centru si nord, unde mai ales spre seara si noaptea va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil, iar precipitatiile…

- Vor fi innorari in vest, centru si nord, unde mai ales spre seara si noaptea va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil, iar precipitatiile se vor semnala numai cu totul izolat.

- Daca va doriti un Craciun alb, cu sanius si oameni de zapada, ar trebui sa va faceti o rezervare la munte, pentru ca in rest, Sarbatoarea Nasterii Domnului ne aduce temperaturi de primavara.

- La noapte, wunderground.com prognozeaza ploi și vânt din Vest spre Nord – Vest cu o viteza de la 15 la 25 km/h. În urmatoarele zile vremea se va raci. Miercuri noaptea temperatura aerului va ajunge pâna la -6 grade Celsius. În zilele de sâmbata și duminica,…

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Aceștia anunța ca vremea se va schimba radical și ca se va raci semnificativ in urmatoarele zile. Sunt asteptate ploi si ninsori in majoritatea zonelor. Așadar, nu uitați de umbrela și de avertismentul meteorologilor!

- Una calda, una rece! Ei bine, daca in ultimile zile ne-am obișnuit cu o vreme calduroasa, ei bine gata! Vremea se schimba! Mai exact, meteorologii anunta ca vremea se va raci semnificativ fata de ziua anterioara. In Bucuresti, cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar spre sfarsitul intervalului…

- Astazi se prevede cer variabil, vremea va fi fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineața izolat se va produce ceața slaba. Vantul va sufla din sud- vest slab la moderat.In nordul Moldovei maximele termice vor fi de +7..+10°C, in centrul tarii se vor inregistra +8..