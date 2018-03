VREMEA LA EXTREME! Dupa gerul naprasnic vine un val de aer african, in cateva zile temperaturi de pana la plus 20 de grade. Cum va fi vremea de FLORII?

Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele zile, vremea se va mentine deosebit de rece Meteorolog, Meda Andrei: Pâna la sfârsitul acestei saptamâni vremea se va mentine deosebit de rece, cu valori maxime de temperatura în cursul zilelor cuprinse cam în general între -3 si 5…

- Prognoza meteo pentru perioada 19 martie – 1 aprilie indica faptul ca mercurul din termometre va crește pana la valori mai mari, dar ploile vor cadea in cantitați semnificative. Prognoza meteo pentru perioada 19 martie – 1 aprilie, data publicitații de ANM indica un regim termic in care temperaturile…

- Meteorologii estimeaza, pentru intervalul 19 martie - 1 aprilie, un regim termic in care temperaturile medii vor trece relativ rapid de la valori cu minus la cele cu plus, in timp ce precipitatiile, preponderent sub forma de ploaie, vor reveni la nivelul intregii tari dupa data de 26 martie, potrivit…

- BANAT Pana in data de 23 martie temperatura aerului va continua sa scada, vremea se va menține deosebit de rece, astfel incat mediile valorilor diurne vor fi de 1...3 grade, iar ale celor nocturne vor cobori spre -5 grade. In intervalul 23-27 martie vremea se va incalzi, iar valorile termice…

- Avem parte de o primavara cu vreme extrem de schimbatoare, iar diferentele intre temperaturi ajung sa fie foarte mari de la zi la zi. Daca ieri mercurul din termometre a urcat pana la valori de peste 15 grade Celsius la Constanta, astazi avem parte de o zi foarte mohorata, cu temperaturi aproape de…

- Vremea se inrautațește. Daca sambata am avut in București temperaturi maxime de 18 - 19 grade, incepand cu ora 20:00, vantul a inceput sa se intensifice in Capitala. La rafala, s-a ajuns la 50 - 55 km/h. Minima de duminica dimineața va fi de cel mult 2 grade Celsius.

- Primavara are chef de glume. Daca pana sambata ne mai bucuram de vreme calda și maxime de pana la 15 grade Celsius, atunci duminica, pe 18 martie, se așteapta temperaturi de pana la -1 ziua și -5 pe timp de noapte.

- „Se preconizeaza o racire care începe duminica si care continua si la începutul saptamânii viitoare. Într-adevar, inclusiv sâmbata vor fi temperaturi foarte ridicate. Martie este o luna capricioasa, mai sunt intervale calde, reci. Vor fi si precipitatii sub forma…

- Vremea de iarna a parasit complet zona tarii noastre si mai mult decat atat, temperaturile au trecut deja de valorile potrivite pentru inceputul primaverii. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei.…

- Sfarsitul lunii februarie a venit la malul marii cu vreme de iarna veritabila. A nins cateva zile in continuu, drumurile au fost inchise din cauza zapezii si a viscolului iar temperaturile au coborat mult sub 0 grade Celsius. Zilele acestea vremea s a mai imbunat, astfel ca am ajuns in scurt timp la…

- Meteorologii anunta temperaturi extrem de scazute la sfarsitul acestei saptamani, gerul urmand sa puna stapanire pe intreaga Romanie. Astfel, incepand de sambata temperaturile vor scadea considerabil, urmand ca duminica sa ajungem la valori si de 20 grade. „In noaptea de sambata spre…

- Meteorologii au prelungit avertizarea de ger insotit de ninsori pana vineri seara, ora 20.00. 13 judete sunt sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu, cu temperaturi care vor cobori chiar si la - 25 de grade Celsius.

- Cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada, cu temperaturi care vor cobori chiar si la - 25 de grade Celsius, vor fi inregistrate in aceasta dimineata, iar Capitala si 29 de judete se af...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca de la sfârșitul saptamânii va patrunde în țara o masa de aer rece de origine polara, în weekend înregistrându-se valori între -13 și - 18 grade Celsius în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei,…

- Deși din punct de vedere calendaristic iarna este pe sfârșite, iar primavara parea ca începe deja sa se instaleze, vremea începe sa se raceasca tot mai tare pe litoral. Acest lucru este confirmat și de meteorologi, care anunța temperaturi de sub zero grade pentru zilele ce urmeaza.…

- Ultimul weekend din iarna aceasta va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon, anunta meteorologii. De sambata noaptea, vremea se raceste considerabil, iar minimele vor ajunge la -18 grade Celsius, la inceputul saptamanii viitoare. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer…

- Maine se prevede cer variabil, vremea va fi fara precipitații esențiale. In nordul tarii se vor inregistra 0..+3°C, in centrul tarii vor fi +1..+4°C, iar in raioanele de sud mercurul din termometre va indica +2..+5°C. Temperatura aerului noaptea va oscila intre -6..

- Saptamana care urmeaza vine cu temperaturi peste media normala din aceasta perioada. Vom avea maxime cuprinse intre 6 și 11 grade Celsius. Se anunța zile ploioase dar și ninsoare. Luni, 5 februarie Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; o aversa de ninsoare Sebeș: minime…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. In luna februarie, vor alterna perioadele calde cu cele reci.

- Meteorologii anunța ca in aceasta saptamana vremea va fi mai calda decat este normal pentru aceasta perioada. Astfel, in mai multe zone ale țarii, temperaturile vor fi primavaratice, apropiate de normalul pentru finele lunii martie, nicidecum pentru sfarșitul lunii ianuarie. Din 5 februarie, insa, vremea…

- Vremea schimba foaia in urmatoarele zile, iar termometrele vor indica temperaturi de primavara. Potrivit meteorologilor, valorile termice vor ajunge marti, in sudul tarii, pana la opt grade cu plus. In centrul si nordul tarii maximele vor fi intre doua si sapte grade Celsius.

- Capriciile iernii se fac simțite din ce în ce mai mult. Meteorologii au emis Cod Galben de lapovița și vânt puternic. Avertizarea intra în vigoare în aceasta noapte și se va menține pâna joi seara, scrie publika.md Precipitații puternice vor fi înregistrate…

- Peisaj de iarna in mare parte din țara. Ninge in est, sud și sud est, iar temperaturile au scazut considerabil. In centrul țarii vorbim chiar de ger de crapa pietrele. Termometrele aratau, luni dimineața, minus 20 de grade Celsius in centrul țarii.

- Vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile vor scadea, izolat, și pana la valori de -20 de grade Celsius. Racirea vremii vine ca urmare a intrarii pe teritoriul Romaniei a unei mase reci de aer polar.

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va raci considerabil în acest sfârșit de saptamâna la Cluj.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 7 grade Celsius și 1 grad Celsius. De asemenea cerul va fi predominant noros.Sâmbata, vremea…

- Incet, incet, iarna incepe sa isi intre in drepturi, cu temperaturi scazute si precipitatii ce pot lua forma de ninsori. Scaderea temperaturilor nu se va face brusc, lasandu-ne sa ne pregatim, macar psihic, pentru o iarna ca la carte. PROGNOZA METEO BANAT Media regionala a temperaturilor maxime va marca…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa furtuna care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA, informeaza presa ...

- Vremea in weekend va fi in general calda, cu temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti. Cerul va fi mai mult innorat in general, dar vor fi precipitatii…

- Mihai Huștiu, meteorolog ANM, a afirmat, la Antena 3: ”Dinspre latitudini sudice va patrunde o masa de aer din ce in ce mai calda. De Boboteaza, cand ar trebui sa avem temperaturi foarte coborate, vom avea temperaturi destul de ridicate, ce vor ajunge la 15-16 grade. Va fi cea mai calda Boboteaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, o atentionare pentru cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei, dupa ce Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba.

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie ANM ."Apoi regimul termic diurn…

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu in…

- Vremea se menține deosebit de calda pentru aceasta perioada, pana spre sfarșitul saptamanii. Sunt 13 grade in Capitala, cu 10-11 grade peste normal. Și minimele termice sunt mai ridicate.