- Ziarul Unirea Vremea in weekend: Temperaturi in creștere, cu maxime de 27 de grade duminica Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), cerul va fi variabil, cu innorari ziua si pe arii restranse ploi slabe, cu precadere in zona Carpatilor Orientali. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari…

- Vremea se incalzește in acest weekend, in județul Alba. Temperaturile vor urca pana la valori de peste 20 de grade Celsius, sambata și duminica. Meteorologii nu au anunțat precipitații, doar vreme cu nori și soare, in urmatoarele trei zile. La munte, vor fi 15 grade la Oașa și 19 grade la Arieșeni.…

- Vremea se va mentine rece si in acest weekend. Cerul va fi mai mult noros si se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie in cursul serii si a noptii. Pe crestele montane trecator precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in…

- Dupa ploile tomnatice si vremea racoroasa din ultimele zile, temperaturile vor creste treptat in weekend, iar la inceputul saptamanii viitoare vor ajunge chiar pana la 29 de grade, in sudul tarii.

- Vremea se mentine rece in prima zi a weekend-ului, cand temperaturile maxime nu vor depasi 24 de grade Celsius, urmand sa se incalzeasca in intreaga tara incepand cu ziua de duminica, cand se vor atinge pana la 26 de grade.

- Vremea va fi calda la sfarșitul acestei saptamani in județul Alba. Vor fi temperaturi maxime de 28 de grade Celsius și zile insorite, mai puțin duminica, atunci cand sunt posibile averse și furtuni. Și la munte va fi cald pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi de 21 de grade la Arieșeni…

- Vremea va fi deosebit de calda in acest weekend, in județul Alba. Vor fi zile cu soare și cațiva nori, insa sambata este posibil sa ploua și sunt anunțate și furtuni. Temperaturile maxime vor urca pana la valori de 34 grade Celsius in zonele joase ale județului, respectiv 20 de grade la Oașa și 25 […]…

- In Moldova, in primele trei zile, media maximelor termice se va situa in jurul a 31 de grade, apoi, pana la finalul primei saptamani, vremea se va racori, iar aceasta medie va scadea spre 26 de grade. In cea de-a doua saptamana nu vor mai fi variatii termice semnificative, media maximelor urmand a se…