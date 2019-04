Vremea în weekend. Prognoza meteo pentru sâmbătă, 13 aprilie 2019 Vremea in weekend va fi instabila și se vor semnala ploi ce pot avea caracter de averse, insoțite de descarcari electrice. Maxima termica nu va mai depași 18 grade Celsius. In acest weekend vom avea parte de vreme inchisa, marcata de precipitații sub forma de ploaie, temporar torențiala. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 și 18 grade Celsius, iar cele minime intre 3 și 10 grade, potrivit ANM . Meteorologii au emis o prognoza meteo speciala pentru aceste zile, conform careia ploile vor pune stapanire pe intreg teritoriul și vor avea trecator caracter de averse insoțite de descarcari electrice.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

