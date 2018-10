Vremea în weekend 27, 28 octombrie 2018. Temperaturi foarte ridicate în aproape toată țara Vremea in weekend 27, 28 octombrie 2018 va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada, in aproape toata țara. Meteorologii anunța temperaturi de pana la 25 de grade Celsius. Meteorologii vin cu vești foarte bune pentru acest final de saptamana. Valorile termice vor fi mai mari decat in zilele precedente, cu 6 pana la 10 grade peste media obișnuita in aceasta perioada de toamna, conform A1 . Cerul va fi variabil, iar șanse de ploi slabe vor fi doar in Maramureș și in Transilvania. Vantul va sufla slab, pana la moderat in unele zone. Doar la munte, la altitudini inalte, si temporar in partea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

