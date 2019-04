Vremea în următoarele zile. Cât de cald va fi de 1 Mai Luni, 29 aprilie, cerul va fi variabil cu innorari temporare si ploi de scurta durata, posibil insotite de descarcari electrice, in anumite zone. Aceeasi prognoza este asteptata si pentru zilele urmatoare, iar marti va ploua si in Bucuresti. Miercuri, de 1 mai, vremea va fi instabila in toata tara, cu innorari si cu temperaturi sub mediile multianuale, insa pe litoral nu vor fi ploi. Cititi detaliat, mai jos, cum va fi VREMEA in urmatoarele trei zile. CUM VA FI VREMEA LUNI, 29 APRILIE CUM VA FI VREMEA LUNI, 29 APRILIE Cerul va fi variabil cu innorari temporare si ploi de scurta durata, posibil insotite de descarcari… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

