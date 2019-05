Vremea în încălzire Duminica se incalzeste peste tot. Va domina atmosfera insorita, dar prin sud-vestul tarii, la deal si la munte mai pot sa vina cateva ploi de scurta durata. Maximele termice pleaca de La 17 grade pe litoral si ajung la 25 de grade in vest si sud-vest. Prognoza meteo pe regiuni In Dobrogea si Baragan gasim putina ceata in orele diminetii si apoi vreme frumoasa, cu temperaturi in crestere. Prin Baragan se ating 24 de grade, insa la malul marii va fi mai racoare: in jur de 17 grade. In Moldova sudica si in nordul Munteniei ne asteapta o zi foarte placuta, soare, cativa nori si vant domol. Se face… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

