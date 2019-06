Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat marti, o prognoza speciala pentru Bucuresti. Meteorologii au anuntat ca se vor inregistra ploi torentiale si vijelii marti seara, iar miercuri si joi vremea va fi caniculara si temperaturile maxime vor fi de 33-35 de grade.

- O furtuna de cod portocaliu a lovit Capitala dupa o zi torida! Iar temperaturile s-au prabusit cu 12 grade in cateva minute. Prin extreme periculoase au trecut mii de oameni din intreaga tara, suprinsi de viituri si vijelii.

- Meteorologii anunța ca in perioada miercuri-vineri vremea va fi mai rece decat in mod normal in aceasta perioada și ca cor continua ploile. Pentru miercuri in București, meteorologii anunța ca vremea se va mentine rece, desi valorile termice vor creste fata de ziua precedenta. Cerul va avea innorari…

- Vremea va fi calda sâmbata în sudul și sud-estul țarii, cu temperaturi care vor urca pâna la 27 de grade Celsius. Duminica, vremea va deveni instabila, cu averse în cea mai mare parte a țarii, potrivit meteorologilor. De saptamâna viitoare, temperaturile vor scadea semnificativ…

- Vremea va fi usor instabila, in data de 2 mai, dar valorile termice vor fi in crestere usoara, apropiate de mediile multianuale in majoritatea regiunilor, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea in București, pe 2 mai Vremea se va incalzi in Capitala, dar cerul va fi variabil,…

- Meteorologii anunța ca și duminica, 21 aprilie, vremea in Romania va fi inchisa, cu ploi și vant in zone izolate. Temperaturile sunt potrivite mai degraba pentru inceputul toamnei decat pentru mijlocul primaverii.

- Meteorologii anunța ca weekendul acesta va fi unul cald in regiunile intracarpatice și cu temperaturi normale in restul țarii. De luni insa, in majoritatea regiunilor, și in Capitala, iși vor face apariția precipitațiile.„Sambata va fi vreme calda in regiuinile intracarpatice și normala in…

- Luni, 1 aprilie, vremea va continua sa fie frumoasa, iar temperaturile maxime se anunța mult mai ridicate, in comparație cu valorile termice specifice acestei perioade. Prognoza meteo pentru București, luni Ziua de luni aduce cer senin și temperaturi ridicate in Capitala. Vantul va sufla slab pana la…