- Prognoza meteo in București, joi, 17 octombrie. Continua sa fie mult mai cald decat ar fi normal in aceasta perioada. Temperaturi de aproape 25 de grade vor aduce o zi calduroasa pentru locuitorii din Capitala.

- Prognoza meteo pentru București, miercuri, 2 octombrie. Deși tocmai am intrat in luna octombrie, nici ca ai zice ca suntem in plina toamna. Temperaturile, deja aberant de ridicate, continua sa creasca zilele urmatoare, locuitorii din Capitala lovindu-se de o maxima ce depașește 30 de grade.

- Prognoza meteo pentru București, miercuri, 25 septembrie. Se anunța o zi cu vreme inchisa, care va aduce temperaturi de toamna și niște posibile averse. Asta, dupa ce, chiar astazi, locuitorii din Capitala au avut parte mai mult de nori și de ploi care s-au facut resimțite inca de dimineața.

- Miercuri, 18 septembrie, vremea se va raci atat in Capitala cat și in alte zone din țara. Pe timpul zilei, in București vor fi cel mult 28 de grade Celsius, iar pe timpul nopții temperaturile scad simțitor, pana la minim 8 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros si se vor semnala ploi in general slabe…

- Prognoza meteo in București, luni, 16 septembrie. Chiar daca duminica locuitorii din Capitala au avut parte de o racorire a vremii, schimbarea nu se va menține pana luni. Specialiștii anunța ca iar ajung temperaturile aproape de 30 de grade.

- Prognoza meteo pentru București, luni, 19 august. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea la inceput de saptamana, pentru locuitorii din Capitala. Temperaturile se vor menține ridicate, iar soarele va fi sus pe cer, semn ca vara nu se va lasa dusa prea curand.

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala valabila pana marți la ora 23:00, interval in care cerul va fi innorat, iar temporar va ploua torențial. Temperaturile nu vor depași 27 de grade Celsius, informeaza ANM, conform Mediafax.„Vremea va fi racoroasa și in general instabila.…

- Prognoza meteo pentru București, marți 23 iulie. De la o extrema la alta, in Capitala. Dupa ce, astazi, bucureștenii au indurat temperaturi cu 5 grade peste media normala, maine valorile scad subit, ajungand sa fie cu 5 grade... sub media normala.