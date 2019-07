Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București, joi, 4 iulie va fi una deosebit de greu de capricioasa. Canicula va fi greu de suportat, dar maximele zilei vor fi de 28 de grade Celsius. Mai mult, meteorologii susțin ca in aceasta zi vor fi furtuni și ploi in Capitala.

- Vremea va fi caniculara pe parcursul zilei de joi, cu temperaturi maxime de 35 - 36 de grade Celsius in toate zonele de campie din tara si in Bucuresti, cu disconfort termic accentuat, insa va intra intr-un proces de racire din aceasta dupa amiaza, ceea ce va produce furtuni puternice in jumatatea de…

- Vremea va fi caniculara miercuri și joi in București, iar vijeliile vor fi și ele prezente. Meteorologii au emis o alerta pentru temperaturi ridicate și instabilitate atmosferica, intr-o prognoza speciala pentru Capitala. Potrivit ANM, se vor inregistra chiar și 32 de grade Celsius și pot avea loc vijelii…

- Vremea in București vineri, 10 mai va fi una deosebit de capricioasa! Dupa cateva zile de soare și temperaturi ridicate, locuitorii Capitalei se vor confrunta cu ploi și furtuni in toata regula. In aceasta zi, maximele vor ajunge pana la 18 grade Celsius.

- Vremea in București marți, 7 mai va fi una deosebit de capricioasa! Dupa cateva zile de soare și temperaturi ridicate, locuitorii Capitalei se vor confrunta cu ploi și furtuni in toata regula. Mai mult, se pare ca temperaturile scad dramatic și ajung la doar 13 grade Celsius.

- Vremea va fi calda sâmbata în sudul și sud-estul țarii, cu temperaturi care vor urca pâna la 27 de grade Celsius. Duminica, vremea va deveni instabila, cu averse în cea mai mare parte a țarii, potrivit meteorologilor. De saptamâna viitoare, temperaturile vor scadea semnificativ…

- Vremea va fi usor instabila, in data de 2 mai, dar valorile termice vor fi in crestere usoara, apropiate de mediile multianuale in majoritatea regiunilor, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea in București, pe 2 mai Vremea se va incalzi in Capitala, dar cerul va fi variabil,…

- Meteorologii anunța ca weekendul acesta va fi unul cald in regiunile intracarpatice și cu temperaturi normale in restul țarii. De luni insa, in majoritatea regiunilor, și in Capitala, iși vor face apariția precipitațiile.„Sambata va fi vreme calda in regiuinile intracarpatice și normala in…