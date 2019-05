Stiri pe aceeasi tema

- Cei care sperau ca in acest weekend sa mearga in drumetii pe munte sau sa bifeze o escapada la malul marii, ar trebui sa stie ca meteorologii anunța ca ploua sambata in nordul, centrul, sudul și sud-estul țarii dupa-amiaza și spre seara. Vor fi averse insoțite de tunete, fulgere, intensificari de vant…

- Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferica accentuata, valabila de duminica, ora 15.00, pana miercuri ora 09.00 dimineața. Vremea in cea mai mare parte a țarii va fi caracterizata de averse cu caracter torențial, frecvente descarcari electrice, vijelii și caderi de grindina. Aceste…

- Vremea in București luni, 22 aprilie va fi una destul de capricioasa. Se vor inregistra maxime de numai 14 grade, iar norii iși vor face simțita prezența inca de dimineața. Meteorologii anunța ploi și furtuni in aceasta zi!

- Daca va gandeati ca scapam de vremea urata v-ati inselat. Meteorologii au facut anuntul cu privire la cum va fi vremea marti, 16 aprilie, in Capitala, iar lucrurile nu stau deloc prea bine.

- Meteorologii anunta ca si sambata, 13 aprilie, vremea din Romania va fi la fel de capricioasa ca in ultimele zile. Aversele de ploaie nu vor lipsi, motiv pentru care romanii sunt sfatuiti sa nu plece de acasa fara umbrele!

- Vremea in București vineri, 12 aprilie va fi una destul de capricioasa. Se vor inregistra maxime de 16 grade, dar norii iși vor face simțita prezența inca de dimineața. Meteorologii anunța ploi și furtuni pentru bucureșteni!

- Saptamana se incheie cu temperaturi ridicate in mai toate regiunile țarii! Termometrele vor arata chiar și 20 de grade, iar cerul va fi senin! Meteorologii nu anunța precipitații, iar plimbarile in aer liber vor fi perfecte pentru orice familie, in ultima zi a lunii martie.

- Meteorologii anunța ca luni, in București, sudul și estul țarii, temperaturile vor ajunge pana la 25 de grade, dar vor incepe sa scada din nou incepand de marți noaptea. „Luni, vremea va fi deosebit de calda in toate regiunile, mai ales in cele sudice, centrale si estice, iar cerul se va innora treptat…