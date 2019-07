Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru vineri, 12 iulie. Meteorologii anunța o zi placuta, cu temperaturi care aduc mai mult a primavara decat a vara. Va fi insorit, iar precipitațiile ne vor da pace, la acest final de saptamana.

- Vremea va fi caniculara joi in București, unde se vor inregistra temperaturi de 35 de grade Celsius la umbra, avertizeaza meteorologii, care prognozeaza insa o scadere ca valorilor termice incepand de vineri, scrie Mediafax.Joi, vremea va fi caniculara dupa-amiaza cand disconfortul termic…

- Vremea 7 iunie 2019. Meteorologii anunta pentru ziua de vineri temperaturi de peste 30 de grade in unele regiuni din Romania. Din pacate nu scapam de ploi si instabilitate atmosferica. Afla cum va fi vremea in Bucuresti astazi.

- Meteorologii au emis o prognoza meteo speciala pentru București. Potrivit ANM in perioada 6-10 iunie, in Capitala temperaturile vor ajunge pana la 30 de grade, iar cerul va avea unele innorari. Joi (06 iunie), cerul va fi variabil, cu unele innorari dupa-amiaza și seara, cand vor fi condiții pentru…

- Meteorologii au anunțat ca și joi, 6 iunie, vremea ramane si azi instabila, cu averse torențiale, descarcari electrice si vijelii mai ales in a doua parte a zilei. Potrivit meteorologilor, in țara, vremea va fi instabila și se așteapta ploi in aproape toate regiunile. Cantitatile de apa pot ajunge la…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii precizand ca de joi pana duminica inclusiv vremea va fi calda, cu temperaturi care ajung la 28 de grade Celsius, dar și instabila, cu ploi torențiale și furtuni, potrivit Mediafax.Meteorologii…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis, marți, o prognoza speciala pentru a doua parte a zilei de 30 aprilie și ziua de 1 mai. ANM anunța ca marți seara se așteapta furtuni in Capitala. ”In dupa-amiaza și seara zilei de marți, 30 aprilie, gradul de instabilitate atmosferica…

- De miercuri, 24 aprilie, vremea se va incalzi, iar valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice datei in regiunile intracarpatice si apropiate de mediile multianuale in rest. In Capitala, temperaturile vor ajunge la 20 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in prima parte a…