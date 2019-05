Stiri pe aceeasi tema

- Maine vor cadea ploi slabe, iar cerul va fi variabil. Vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala.Pentru zillele urmatoare, meteorologii ne promit vreme frumoasa, cu temperaturi de pana la 25 de grade Celsius.

- Vremea in București miercuri, 8 mai va fi una deosebit de capricioasa! Dupa cateva zile de soare și temperaturi ridicate, locuitorii Capitalei se vor confrunta cu ploi și furtuni in toata regula. Mai mult, se pare ca temperaturile scad dramatic și ajung la doar 16 grade Celsius.

- Vremea in București, sambata, 4 mai va fi una deosebit de frumoasa. Primavara se pare ca iși face simțita prezența tot mai mult, de la o zi la alta și locuitorii Capitalei se vor putea bucura de maxime de pana la 25 de grade Celsius!

- Vremea in București miercuri, 24 aprilie va fi una destul de frumoasa. Se vor inregistra maxime de pana la 18 grade, iar dupa cateva zile cu ploi și frig, bucureștenii se pot bucura, in sfarșit, de o zi de primavara!

- Vremea in Capitala se va mentine ploioasa in urmatoarea saptamana, abia joia viitoare ploile se vor opri, iar weekendul viitor, 20-21 aprilie, va fi insorit cu temperaturi de pana la 18 grade. Zilele urmatoare vor ramane in general innorate, cu sanse ridicate de precipitatii si cu temperaturi ce nu…

- Vremea in Bucuresti luni, 18 martie, anunta cu siguranta instalarea primaverii. Locuitorii au avut de asteptat dar, in sfarsit, vor avea parte de mult soare si temperaturi care se vor ridica pana la 24... 25 de grade Celsius.

- Vremea in București sambata, 16 martie, va fi una demna de o primavara in toata regula! Maximele vor ajunge chiar și la 18 grade, iar pe cer nu va fi zarit absolut niciun nor, așa ca este o zi tocmai buna de plimbari prin parc și ieșit la terasa.

- Meteorologii anunta prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 18 martie. Vor fi temperaturi mai ridicate decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada. Vom avea maxime de 15 si chiar 18 grade Celsius, spre sfarsitul intervalului, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Ploile…