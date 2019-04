Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București sambata, 21 aprilie va fi una destul de capricioasa. Se vor inregistra maxime de 17 grade, dar norii iși vor face simțita prezența inca de dimineața. Meteorologii anunța ploi scurte in aceasta zi!

- Meteorologii au facut publica astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, implicit si la Constanta, in perioada de pana la 12 aprilie, temperaturile maxime vor avea medii de 14...15 grade, apropiate de cele normale pentru a doua decada a lunii aprilie.Ulterior…

- Primavara se razgandește din nou și ne rasfața cu ceva caldura. Vremea se incalzeste in aproape toata tara. Temperatura maxima va urca pana la 24 de grade, in Oltenia, ca la inceput de iunie. Si la Bucuresti, vor fi in jur de 20 de grade. Dar visul frumos nu va tine decat trei zile. La IASI, va fi…

- Vremea in Bucuresti duminica, 17 martie, va da senzatia ca primavara se revanseaza pentru ultimele zile mohorate de care a avut parte Capitala. Cerul va fi senin iar temperaturile se vor vor resimti pana la 21 de grade Celsius.

- Vremea in București sambata, 16 martie, va fi una demna de o primavara in toata regula! Maximele vor ajunge chiar și la 18 grade, iar pe cer nu va fi zarit absolut niciun nor, așa ca este o zi tocmai buna de plimbari prin parc și ieșit la terasa.

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in intervalul 11 15 martie, media temperaturilor maxime va fi de 6...9 grade, valori apropiate de normalul termic al perioadei.Urmeaza un proces de incalzire ce va culmina pe 18 si 19 martie, cand aceasta medie…

- Vremea de 8 Martie, Ziua Femeii 2019, va fi deosebit de frumoasa, cu temperaturi maxime ce ating 22 de grade C la București. Prognoza meteo a Zilei Internaționale a Femeii indica valori termice ridicate in toata țara. In Transilvania, media temperaturilor maxime va fi in scadere de la 14 grade, in data…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 25 februarie – 10 martie, in regiuni din tara. In Transilvania, vremea se incalzeste, de Martisor fiind anuntate maxime de 10 grade. Urmeaza fluctuatii de temperatura si precipitatii slabe. In Transilvania, media temperaturilor…