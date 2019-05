Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București luni, 20 mai va fi una deosebit de frumoasa! Dupa cateva zile de ploi, furtuni și temperaturi scazute, primavara revine in forța cu maxime de pana la 27 de grade Celsius.

- Vremea in București, sambata, 4 mai va fi una deosebit de frumoasa. Primavara se pare ca iși face simțita prezența tot mai mult, de la o zi la alta și locuitorii Capitalei se vor putea bucura de maxime de pana la 25 de grade Celsius!

- Vremea in București miercuri, 24 aprilie va fi una destul de frumoasa. Se vor inregistra maxime de pana la 18 grade, iar dupa cateva zile cu ploi și frig, bucureștenii se pot bucura, in sfarșit, de o zi de primavara!

- Vremea in București sambata, 30 martie va fi una deosebit de frumoasa și, chiar daca norii refuza sa se risipeasca, bucureștenii se vor bucura de o zi cu maxime de pana la 17 grade Celsius.

- Primavara se arata la fel de frumoasa și in acest weekend și aduce soare mult și temperaturi perfecte pentru plimbari in natura. Temperaturile maxime ajung la valori de 19 grade Celsius. Va prezentam conditii meteo in perioada 22-24 martie, in localitati din Alba: Vineri, 22 martie Alba Iulia: minime…

- Vremea in Bucuresti duminica, 17 martie, va da senzatia ca primavara se revanseaza pentru ultimele zile mohorate de care a avut parte Capitala. Cerul va fi senin iar temperaturile se vor vor resimti pana la 21 de grade Celsius.

- Vremea in București sambata, 16 martie, va fi una demna de o primavara in toata regula! Maximele vor ajunge chiar și la 18 grade, iar pe cer nu va fi zarit absolut niciun nor, așa ca este o zi tocmai buna de plimbari prin parc și ieșit la terasa.

- Vremea 7 martie 2019. Prognoza meteo pentru ziua de joi anunta temperaturi de pana la 23 de grade Celsius in Banat si Crisana. Citeste prognoza meteo completa si afla cum va fi vremea in Bucuresti si la munte.