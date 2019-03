Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA 11 MARTIE. Temperaturile de astazi sunt mai scazute fața de ziua precedenta prin jumatatea de nord a țarii. Se mențin temperaturi destul de ridicate prin sudul teritoriului. VREMEA 11 MARTIE. Cel mai cald este in Capitala, cu temperaturi maxime de 19 grade, iar cel mai frig la Miercurea Ciuc,…

- Vremea se racește in acest weekend, cand vor fi temperaturi ce nu vor depași 9 grade Celsius in București, sau 14 grade in Oltenia, informeaza reprezentanții ANM. Meteorologii spun insa ca temperaturile sunt normale pentru inceputul lunii martie.„Pe parcursul zilei de sambata, vremea se va…

- ANM a emis o serie de avertizari privind condițiile meteo severe din aceste zile. Ce zone ale țarii vor fi afectate. ANM estimeaza ca in aproape toata țara vremea va fi rece, iar local se vor inregistra intensificari ale vantului. Și pentru București exista o prognoza meteo speciala. In sud-vestul…

- In zilele urmatoare, vremea se incalzește semnificativ, iar temperaturile vor ajunge la 17 grade Celsius in vestul și centrul țarii, la sfarșitul saptamanii. Meteorologii spun ca valul de aer cald din Africa va aduce in țara noastra și particule de praf saharian. Fenomenul nu va avea efecte asupra Romaniei,…

- Un nou val de frig pune stapanire pe Romania. Temperaturile sunt din nou in scadere și se vor apropia de mediile climatologice normale pentru aceasta perioada. Cum va fi vremea 5 februarie 2019. Daca inceputul lunii februarie a debutat cu temperaturi peste media specifica acestei perioade, vremea 5…

- Vremea se incalzește semnificativ in urmatoarele zile, astfel ca in sud-estul țarii temperaturile vor ajunge, marți și miercuri, la 14 grade Celsius. In Capitala, temperaturile cresc de la o zi la alta, de luni, ajungand miercuri la 9 grade Celsius. De asemenea, dispare și poleiul din București.„Temperaturile…

- Vremea se menține frumoasa astazi, cu temperaturi maxime pozitive in majoritatea regiunilor. Local și temporar vor aparea și fenomene de ceața densa, viscol, lapovița și ploi. Vremea 18 ianuarie aduce vreme variata și maxime de pana la 11 grade Celsius. Minimele vor cobori pana la valori de -6/0 grade.…

- Vremea 9 ianuarie 2019 aduce ninsori abundente in mai multe regiuni din țara. Temperaturile vor fi mai ridicate astazi. Vremea 9 ianuarie 2019 se anunța una mai puțin friguroasa fața de perioada precedenta, dar nu scapam de lapovița și ninsori. Conform ANM , in aproape toate regiunile se vor semnala…