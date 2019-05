Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile cresc usor, dar asta nu inseamna ca meteorologii vin doar cu vesti bune. Sambata, 27 aprilie, maximele in Romania ajung pana la 26 de grade Celsius, dar sunt asteptate si cateva averse de ploaie si furtuni, in mai toate regiunile tarii.

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire, astfel ca vineri vom avea temperaturi de 23 de grade Celsius in Bucuresti si chiar 29 de grade in vest. Miercuri, vremea se va incalzi in toata tara, astfel incat valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice datei in regiunile intracarpatice și…

- Veștile sunt destul de bune pentru locuitorii Capitalei! Am avut parte de un inceput de saptamana capricios cu temperaturile care au scazut considerabil. Cerul cerul va fi predominant insorit, cu temperaturi maxime de 18 grade Celsius.

- Meteorologii anunța ca luni, in București, sudul și estul țarii, temperaturile vor ajunge pana la 25 de grade, dar vor incepe sa scada din nou incepand de marți noaptea. „Luni, vremea va fi deosebit de calda in toate regiunile, mai ales in cele sudice, centrale si estice, iar cerul se va innora treptat…

- Vreemea in București, miercuri, 13 martie va fi extrem de instabila. Dupa zile bune de soare și temperaturi ridicate, bucureștenii se confrunta din nou cu temperaturi destul de mici. Pe 13 martie, minimele vor ajunge, noaptea, chiar și la 0 grade Celsius, informeaza ANM.

- VREMEA 11 MARTIE. Temperaturile de astazi sunt mai scazute fața de ziua precedenta prin jumatatea de nord a țarii. Se mențin temperaturi destul de ridicate prin sudul teritoriului. VREMEA 11 MARTIE. Cel mai cald este in Capitala, cu temperaturi maxime de 19 grade, iar cel mai frig la Miercurea Ciuc,…

- Vremea se racește in acest weekend, cand vor fi temperaturi ce nu vor depași 9 grade Celsius in București, sau 14 grade in Oltenia, informeaza reprezentanții ANM. Meteorologii spun insa ca temperaturile sunt normale pentru inceputul lunii martie.„Pe parcursul zilei de sambata, vremea se va…

- Dupa mai multe zile cu temperaturi de primavara, iarna se intoarce in forta. Potrivit meteorologilor ANM, de sambata, 23 februarie, revin ninsorile si viscolul, urmand ca temperaturile sa scada dramatic, cu pana la 20 de grade Celsius. Vremea se va mentine frumoasa pana vineri, 22 februarie. De sambata,…