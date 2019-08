Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va continua sa fie caniculara la nivelul Capitalei, in urmatoarele doua zile, insa incepand din dimineata zilei de joi isi vor face aparitia fenomenele de instabilitate atmosferica, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata marti.SONDAJ CURS - Iohannis…

- Meteorologii anunța canicula in București pentru urmatoarele patru zile. Intr-o prognoza speciala pentru Capitala se arata ca valul de caldura va persista și se va intensifica indeosebi in cursul zilelor de luni și marți. In cursul zilelor de luni (12 august) și marți (13 august) disconfortul termic…

- Duminica, vremea va fi caniculara in Bucuresti in orele amiezii, cand disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, releva Prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM),…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o prognoza speciala pentru București. In perioada 28 iulie, ora 10:00 - 29 iulie, ora 21:00, vremea va fi caniculara. Potrivit meteorologilor, in perioada menționata, vremea va fi caniculara in Bucuresti in orele amiezii, cand disconfortul…

- Vremea va fi calduroasa in Bucuresti pe parcursul zilei de luni, caniculara dupa-amiaza cand indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi usor pragul critic de 80 de unitati, iar instabilitatea...

- Prognoza meteo in stațiunile montane din Romania in perioada 15-21 iulie nu este foarte favorabila. ANM anunța temperaturi de toamna in toiul verii. Vom avea parte de scaderi drastice ale temperaturii, iar vremea va fi specifica mijlocului lunii septembrie și nicidecum lunii iulie. Potrivit ANM, in…

- Vremea va continua sa ramana caniculara in cateva intervale de pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (1-14 iulie), insa vor exista si perioade de instabilitate atmosferica in majoritatea regiunilor, cu precadere dupa data de 9 iulie, arata prognoza Administratiei Nationala de Meteorologie (ANM),…

- Prognoza meteo pentru București, joi, 13 iunie. Odata cu valul de aer cald ce patrunde pe teritoriul Romaniei, bucureștenii vor avea parte de un sfarșit de saptamana cu temperaturi de prag canicular. Dar asta nu inseamna ca scapam de vremea instabila.