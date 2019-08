Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala valabila de joi dimineața pana vineri la ora 9:00, interval in care cerul va fi variabil, insa sunt așteptate perioade cu averse și descarcari electrice.„Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru fenomene specifice instabilitații…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala valabila pana marți la ora 23:00, interval in care cerul va fi innorat, iar temporar va ploua torențial. Temperaturile nu vor depași 27 de grade Celsius, informeaza ANM, conform Mediafax.„Vremea va fi racoroasa și in general instabila.…

- Prognoza meteo pentru vineri, 12 iulie. Meteorologii anunța o zi placuta, cu temperaturi care aduc mai mult a primavara decat a vara. Va fi insorit, iar precipitațiile ne vor da pace, la acest final de saptamana.

- Meteorologii prognozeaza o vreme calduroasa, dar instabila, pentru astazi. In special, sunt vizate zonele sudice, estice si cele centrale. Vremea in țara, pe 25 iunie Vreme calduroasa dar instabila prognozeaza meteorologii pentru azi, mai ales pentru zonele sudice, estice si cele centrale La noapte…

- Vremea va fi caniculara miercuri și joi in București, iar vijeliile vor fi și ele prezente. Meteorologii au emis o alerta pentru temperaturi ridicate și instabilitate atmosferica, intr-o prognoza speciala pentru Capitala. Potrivit ANM, se vor inregistra chiar și 32 de grade Celsius și pot avea loc vijelii…

- Meteorologii au actualizat duminica prognoza speciala emisa pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca in urmatoarele zile vor fi perioade cu averse torentiale si vijelii, insa vremea se va mentine calda cu temperaturi maxime de 30 de grade Celsius, potrivit agerpres.ro.Potrivit Administratiei…

- Prognoza meteo in București, duminica, 9 iunie. Deși temepraturile se mențin ridicate, instabilitatea termica va continua sa domneasca peste Capitala. Meteorologii anunța ca iși vor face simțita prezența cateva furtuni puternice.

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București anunțand ca luni seara și in cursul nopții sunt așteptate furtuni și grindina. Incepand de luni de la ora 11 și pana marți la ora 22.00 ANM anunța ca in Capitala se așteapta fenomene extreme. ”In intervalul menționat vor fi perioade – in special…