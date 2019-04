Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București miercuri, 24 aprilie va fi una destul de frumoasa. Se vor inregistra maxime de pana la 18 grade, iar dupa cateva zile cu ploi și frig, bucureștenii se pot bucura, in sfarșit, de o zi de primavara!

- Vremea se mentine urata, iar bucurestenii nu scapa de ploi nici joi, 18 aprilie. Daca miercuri vremea a fost ceva mai buna, iar soarele si-a facut putin aparitia dintre nori, joi, lucrurile nu vor fi deloc asa.

- Vremea in Capitala se va mentine ploioasa in urmatoarea saptamana, abia joia viitoare ploile se vor opri, iar weekendul viitor, 20-21 aprilie, va fi insorit cu temperaturi de pana la 18 grade. Zilele urmatoare vor ramane in general innorate, cu sanse ridicate de precipitatii si cu temperaturi ce nu…

- Vremea in București sambata, 30 martie va fi una deosebit de frumoasa și, chiar daca norii refuza sa se risipeasca, bucureștenii se vor bucura de o zi cu maxime de pana la 17 grade Celsius.

- Primavara se razgandește din nou și ne rasfața cu ceva caldura. Vremea se incalzeste in aproape toata tara. Temperatura maxima va urca pana la 24 de grade, in Oltenia, ca la inceput de iunie. Si la Bucuresti, vor fi in jur de 20 de grade. Dar visul frumos nu va tine decat trei zile. La IASI, va fi…

- Vremea in Bucuresti duminica, 17 martie, va da senzatia ca primavara se revanseaza pentru ultimele zile mohorate de care a avut parte Capitala. Cerul va fi senin iar temperaturile se vor vor resimti pana la 21 de grade Celsius.

- Vremea in București sambata, 16 martie, va fi una demna de o primavara in toata regula! Maximele vor ajunge chiar și la 18 grade, iar pe cer nu va fi zarit absolut niciun nor, așa ca este o zi tocmai buna de plimbari prin parc și ieșit la terasa.

- Daca credeati ca am scapat de iarna, ei bine, lucrurile nu stau deloc asa. Temperaturile incep sa scada serios in termometre, vine iar frigul, iar vineri bucurestenii trebuie sa se imbrace gros, asta pentru ca in termometre se va ajunge la 0 grade si chiar cu minus in timpul noptii.