Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala valabila de joi dimineața pana vineri la ora 9:00, interval in care cerul va fi variabil, insa sunt așteptate perioade cu averse și descarcari electrice.„Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru fenomene specifice instabilitații…

- Vremea se menține frumoasa și la sfarșitul acestui weekend! Gradele urca in termometre, iar meteorologii au vești bune pentru bucureștenii care au planuit activitați in aer liber, duminica, 11 august.

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala valabila pana marți la ora 23:00, interval in care cerul va fi innorat, iar temporar va ploua torențial. Temperaturile nu vor depași 27 de grade Celsius, informeaza ANM, conform Mediafax.„Vremea va fi racoroasa și in general instabila.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca bucurestenii vor avea parte de o vreme racoroasa duminica si luni, dar si de ploi si vant puternic.

- Prognoza meteo pentru vineri, 12 iulie. Meteorologii anunța o zi placuta, cu temperaturi care aduc mai mult a primavara decat a vara. Va fi insorit, iar precipitațiile ne vor da pace, la acest final de saptamana.

- Vremea va fi caniculara joi in București, unde se vor inregistra temperaturi de 35 de grade Celsius la umbra, avertizeaza meteorologii, care prognozeaza insa o scadere ca valorilor termice incepand de vineri, scrie Mediafax.Joi, vremea va fi caniculara dupa-amiaza cand disconfortul termic…

- Meteorologii au actualizat duminica prognoza speciala emisa pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca in urmatoarele zile vor fi perioade cu averse torentiale si vijelii, insa vremea se va mentine calda cu temperaturi maxime de 30 de grade Celsius, potrivit agerpres.ro.Potrivit Administratiei…

- Prognoza meteo in Bucuresti, luni, 10 iunie. Instabilitatea continua sa fie la ordinul zilei in Bucuresti. La fel ca si in weekend, inceputul de saptamana vine cu vesti bune, temperaturi ridicate, insa si cu furtuni specifice acestui anotimp.