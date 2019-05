Stiri pe aceeasi tema

- Meteo 9 aprilie 2019. Vremea se anunta ploiosa, iar instabilitatile atmosferice ne vor da multe batai de cap pe parcursul zilei de marti. Afla cum va fi vremea in Bucuresti, la munte si care sunt temperaturile maxime asteptate in functie de regiuni.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 8 aprilie, prognoza meteo pentru perioada 8-21 aprilie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, inclusiv de Florii, in toate regiunile țarii. Prognoza meteo pentru BANAT In prima saptamana, vremea se va raci treptat,…

- Vestile incep sa fie bune pentru bucuresteni. Daca zilele trecute soarele s-a cam ascuns printre nori, iar temperaturile au fost destul de scazute, acum lucrurile incep usor usor sa se schimbe.

- Veștile sunt destul de bune pentru locuitorii Capitalei! Am avut parte de un inceput de saptamana capricios cu temperaturile care au scazut considerabil. Cerul cerul va fi predominant insorit, cu temperaturi maxime de 18 grade Celsius.

- Veștile nu sunt deloc bune pentru locuitorii Capitalei! Daca am avut parte de un weekend și un inceput de saptamana calduroase, acum temperaturile scazut considerabil, desi cerul va fi predominant insorit.

- Vremea 15 martie 2019. Meteorologii anunta vreme inchisa si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in unele regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 6-15 grade Celsius. Citeste prognoza meteo completa si afla cum va fi vremea in Bucuresti si la munte.

- VREMEA 11 MARTIE. Temperaturile de astazi sunt mai scazute fața de ziua precedenta prin jumatatea de nord a țarii. Se mențin temperaturi destul de ridicate prin sudul teritoriului. VREMEA 11 MARTIE. Cel mai cald este in Capitala, cu temperaturi maxime de 19 grade, iar cel mai frig la Miercurea Ciuc,…

- Daca credeati ca am scapat de iarna, ei bine, lucrurile nu stau deloc asa. Temperaturile incep sa scada serios in termometre, vine iar frigul, iar vineri bucurestenii trebuie sa se imbrace gros, asta pentru ca in termometre se va ajunge la 0 grade si chiar cu minus in timpul noptii.