- Prognoza meteo pentru București, miercuri, 2 octombrie. Deși tocmai am intrat in luna octombrie, nici ca ai zice ca suntem in plina toamna. Temperaturile, deja aberant de ridicate, continua sa creasca zilele urmatoare, locuitorii din Capitala lovindu-se de o maxima ce depașește 30 de grade.

- Prognoza meteo in București, luni, 30 septembrie. Deși ne vom afla in ultima zi a lunii septembrie, acest lucru nu va fi deloc resimțit in aer. Meteorologii anunța valori care vor trece de 30 de grade in unele zone, inclusiv in Capitala.

- Prognoza meteo pentru București, miercuri, 25 septembrie. Se anunța o zi cu vreme inchisa, care va aduce temperaturi de toamna și niște posibile averse. Asta, dupa ce, chiar astazi, locuitorii din Capitala au avut parte mai mult de nori și de ploi care s-au facut resimțite inca de dimineața.

- Prognoza meteo pentru miercuri, 11 septembrie, in Capitala. Nu prea pare ca vara vrea sa plece prea curand. Drept urmare, și miercuri se vor inregistra valori ridicate, mai degraba tipice unei luni ca lunie, nu septembrie.

- Prognoza meteo pentru București, joi, 22 august. Ne apropiem de sfarșitul verii, insa caldura nu vrea sa plece așa ușor. Maine, in Capitala, vor fi temperaturi foarte ridicate, mult soare și disconfort termic.

- Prognoza meteo pentru București, luni, 19 august. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea la inceput de saptamana, pentru locuitorii din Capitala. Temperaturile se vor menține ridicate, iar soarele va fi sus pe cer, semn ca vara nu se va lasa dusa prea curand.

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala valabila de joi dimineața pana vineri la ora 9:00, interval in care cerul va fi variabil, insa sunt așteptate perioade cu averse și descarcari electrice.„Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru fenomene specifice instabilitații…

- Prognoza meteo pentru luni, 22 iulie. Meteorologii anunța ca vine o noua zi cu temperaturi caniculare. La inceputul saptamanii, bucureștenii se vor lovi de temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei.