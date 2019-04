Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in Bucuresti 3 aprilie 2019. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri anunta temperaturi scazute si precipitatii sub forma de ploaie in Capitala. Citeste prognoza meteo completa pentru ziua de miercuri, 3 aprilie.

- Veștile nu sunt deloc bune pentru locuitorii Capitalei! Daca am avut parte de un weekend și un inceput de saptamana calduroase, acum temperaturile scazut considerabil, desi cerul va fi predominant insorit.

- Vremea 2 aprilie 2019. Prognoza meteo pentru ziua de marti aduce vesti proaste pentru intreaga tara. Meteorologii anunta ploi si temperaturi intr-o scadere accentuata. Afla cum va fi vremea in Bucuresti si la munte.

- Vremea in București 19 martie 2019. Prognoza meteo pentru Capitala anunța temperaturi in ușoara scadere fața de ziua precedenta, insa valorile termice raman ridicate pentru aceasta perioada a anului.

- Vremea in București 16 martie 2019. Prognoza meteo pentru Capitala anuța temperaturi ridicate atat pe timpul zilei, cat și pe timpul nopții. Citește prognoza meteo completa pentru ziua de sambata.

- Meteo 5 martie. Vremea in București pana pe 8 martie anunța vreme insorita și temperaturi record pentru data la care ne aflam. Cum va fi vremea in Capitala pana pe 8 ,martie, Ziua Femeii.

- Vremea din 28 februarie anunța temperaturi ridicate la București, dar și la munte. Vor fi maxime de 12 grade C in Capitala. Prognoza meteo a zilei de joi indica faptul ca nu vom avea parte de ploi, precipitații sau ninsori.

- Vremea in București, joi, 28 februarie va fi una superba! Dupa zile bune de frig și termperaturi scazute, iata ca soarele iși va face apariția in Capitala joi, 28 februarie și chiar se vor inregistra temperaturi mult mai ridicate decat in ultima vreme.