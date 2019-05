Stiri pe aceeasi tema

- Daca va gandeati ca scapam de vremea urata v-ati inselat. Meteorologii au facut anuntul cu privire la cum va fi vremea marti, 16 aprilie, in Capitala, iar lucrurile nu stau deloc prea bine.

- Meteorologii anunta ca si sambata, 13 aprilie, vremea din Romania va fi la fel de capricioasa ca in ultimele zile. Aversele de ploaie nu vor lipsi, motiv pentru care romanii sunt sfatuiti sa nu plece de acasa fara umbrele!

- Vremea in București vineri, 12 aprilie va fi una destul de capricioasa. Se vor inregistra maxime de 16 grade, dar norii iși vor face simțita prezența inca de dimineața. Meteorologii anunța ploi și furtuni pentru bucureșteni!

- Veștile sunt destul de bune pentru locuitorii Capitalei! Am avut parte de un inceput de saptamana capricios cu temperaturile care au scazut considerabil. Cerul cerul va fi predominant insorit, cu temperaturi maxime de 18 grade Celsius.

- Veștile nu sunt deloc bune pentru locuitorii Capitalei! Daca am avut parte de un weekend și un inceput de saptamana calduroase, acum temperaturile scazut considerabil, desi cerul va fi predominant insorit.

- Vremea se schimba din nou, iar precipitatiile isi vor face simtita prezenta in cateva zone din tara, incluciv in Bucuresti. Meteorologii au facut publica o prognoza realizata special pentru Capitala, anuntand cum ar urma sa arate vremea, miercuri, in intervalul orar 06-20. Astfel, locuitorii Capitalei…

- Vremea in Bucuresti, sambata, 23 martie este una frumoasa, caracteristica primaverii. Desi locuitorii Capitalei s-au confruntat cu capriciile meteo in ultimele zile, in sfarsit, vor avea parte de soare.

- Iarna va lua, cel putin in ultimele zile ale acestei saptamani, locul primaverii ce parea sa se fi instalat in voie in Bucuresti, spre bucuria celor care suporta cu greu frigul si precipitatiile din sezonul rece. Iata, insa, ca locuitorii Capitalei vor avea din nou nevoie de hainele de iarna, de vreme…