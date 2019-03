Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București sambata, 30 martie va fi una deosebit de frumoasa și, chiar daca norii refuza sa se risipeasca, bucureștenii se vor bucura de o zi cu maxime de pana la 17 grade Celsius.

- Vremea se racește accentuat de marți, ajungând-se la minime termice cuprinse între -2 și chiar -5 grade Celsius în majoritatea regiunilor țarii. De vineri, tendința va fi de încalzire treptata. În Banat, marți vremea va fi calda, însa ulterior se va raci accentuat,…

- Vremea se va raci semnificativ in toata țara, incepand de marți, pana la sfarșitul lunii martie, cand sunt așteptate temperaturi maxime ce vor varia intre 8 și 12 grade, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie. In unele regiuni sunt așteptate și precipitații slabe cantitativ.In…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 11 martie, prognoza meteo pentru perioada 11-24 martie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Prognoza meteo pentru BANAT In perioada 11-15 martie temperaturile maxime vor avea medii de…

- Vremea 7 martie 2019. Prognoza meteo pentru ziua de joi anunta temperaturi de pana la 23 de grade Celsius in Banat si Crisana. Citeste prognoza meteo completa si afla cum va fi vremea in Bucuresti si la munte.

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 25 februarie – 10 martie, in regiuni din tara. In Transilvania, vremea se incalzeste, de Martisor fiind anuntate maxime de 10 grade. Urmeaza fluctuatii de temperatura si precipitatii slabe. In Transilvania, media temperaturilor…

- Vremea va fi in general frumoasa in acest weekend, in judetul Alba. Insa va fi frig, noaptea, minimele fiind sub zero grade. Mai cald va fi duminica, cu maxime de 10 grade Celsius. Va prezentam conditii meteo pentru perioada 15-17 februarie, in localitati din judetul Alba: Vineri, 15 februarie Alba…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 21 ianuarie – 3 februarie. In Transilvania, temperaturile vor varia de la maxime de zero grade Celsius la 8 grade Celsius si sunt asteptate in continuare ninsori si lapovita. In Transilvania, regimul mediu de temperatura…