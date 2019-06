Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București sambata, 29 iunie va fi una mult mai placuta. Dupa cateva zile temperaturi caniculare, aversele sunt din nou așteptate in Capitala. Mai mult, termometrele vor indica maxim 25 de grade.

- Vremea va fi caniculara pe parcursul zilei de joi, cu temperaturi maxime de 35 - 36 de grade Celsius in toate zonele de campie din tara si in Bucuresti, cu disconfort termic accentuat, insa va intra intr-un proces de racire din aceasta dupa amiaza, ceea ce va produce furtuni puternice in jumatatea de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat marti, o prognoza speciala pentru Bucuresti. Meteorologii au anuntat ca se vor inregistra ploi torentiale si vijelii marti seara, iar miercuri si joi vremea va fi caniculara si temperaturile maxime vor fi de 33-35 de grade.

- Vremea va fi caniculara miercuri și joi in București, iar vijeliile vor fi și ele prezente. Meteorologii au emis o alerta pentru temperaturi ridicate și instabilitate atmosferica, intr-o prognoza speciala pentru Capitala. Potrivit ANM, se vor inregistra chiar și 32 de grade Celsius și pot avea loc vijelii…

- Vremea in București vineri, 10 mai va fi una deosebit de capricioasa! Dupa cateva zile de soare și temperaturi ridicate, locuitorii Capitalei se vor confrunta cu ploi și furtuni in toata regula. In aceasta zi, maximele vor ajunge pana la 18 grade Celsius.

- Vremea in București miercuri, 8 mai va fi una deosebit de capricioasa! Dupa cateva zile de soare și temperaturi ridicate, locuitorii Capitalei se vor confrunta cu ploi și furtuni in toata regula. Mai mult, se pare ca temperaturile scad dramatic și ajung la doar 16 grade Celsius.

- Vremea in București, sambata, 4 mai va fi una deosebit de frumoasa. Primavara se pare ca iși face simțita prezența tot mai mult, de la o zi la alta și locuitorii Capitalei se vor putea bucura de maxime de pana la 25 de grade Celsius!

- Daca va gandeati ca scapam de vremea urata v-ati inselat. Meteorologii au facut anuntul cu privire la cum va fi vremea marti, 16 aprilie, in Capitala, iar lucrurile nu stau deloc prea bine.