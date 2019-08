Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru ziua de astazi anunta temperaturi sub normalul acestei perioade. Vremea pe 9 iulie va fi ploioasa, cu innorari temporar accentuate si intensificari ale vantului de scurta durata. Afla cum va fi vremea in Bucuresti.

- Prognoza meteo pentru București, luni, 8 iulie. Deși vremea s-a incalzit treptat in ultimele cateva zile, iata ca pericolul caniculei, momentan, a trecut. De luni, vremea intra intr-un proces semnificativ de racire. Tot de luni, se reintorc și vijeliile.

- Se anunța o noua zi cu temperaturi calduroase pentru locuitorii Capitalei. La amiaza, se vor inregistra 32 de grade, iar, deși cerul va fi parțial insorit, cei care iși doresc relaxare la ștrand pot sta liniștiți. Nu va fi nicio urma de ploaie.

- Prognoza meteo pentru sambata, 29 iunie. Vremea se schimba radical, dupa ce, astazi, toata Romania se topește sub un val de aer canicular și este și martora unor furtuni, pe alocuri. Temperaturile se mențin la valori mai mici, iar in unele zone este posibil sa cada averse sub forma de ploaie.

- In Capitala, vremea calduroasa va persista, iar gradul de instabilitate atmosferica se va menține ridicat. Dupa-amiaza și seara vor fi perioade in care temporar innorarile vor fi accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari de…

- Vremea va fi caniculara miercuri și joi in București, iar vijeliile vor fi și ele prezente. Meteorologii au emis o alerta pentru temperaturi ridicate și instabilitate atmosferica, intr-o prognoza speciala pentru Capitala. Potrivit ANM, se vor inregistra chiar și 32 de grade Celsius și pot avea loc vijelii…

- Temperaturile inregistrate la mijlocul primei luni de vara vor ajunge pana la 31 de grade Celsius. In principal, cerul va fi senin, dar din cand in cand, isi vor face aparitia si aversele de ploaie.

- Prognoza meteo pentru ziua de miercuri anunta vreme instabila in continuare. Temperaturile maxime, pe arii restranse vor depasi 30 de grade Celsius, insa nu scapam de ploi, fujelii si grindina. Afla cum va fi vremea in Bucuresti. Meteo 12 iunie 2019.