Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 13 iunie 2019, vremea va fi calduroasa. Meteorologii au emis și o informare de disconfort termic. Astfel, in zonele de vest, nord-vest, sud și sud-est, disconfortul termic va fi ridicat la orele amiezii. Potrivit meteorologilor, la deal și la munte va ploua in averse și va cadea grindina. De asemenea,…

- Vremea 13 iunie 2019. Prognoza meteo pentru ziua de joi anunța instabilitate atmosferica accentuata și temperaturi caniculare ce pot depași 35 de grade Celsius. Afla cum va fi vremea in București.

- Meteorologii au anunțat ca și joi, 6 iunie, vremea ramane si azi instabila, cu averse torențiale, descarcari electrice si vijelii mai ales in a doua parte a zilei. Potrivit meteorologilor, in țara, vremea va fi instabila și se așteapta ploi in aproape toate regiunile. Cantitatile de apa pot ajunge la…

- Vremea in București, sambata, 4 mai va fi una deosebit de frumoasa. Primavara se pare ca iși face simțita prezența tot mai mult, de la o zi la alta și locuitorii Capitalei se vor putea bucura de maxime de pana la 25 de grade Celsius!

- Cum va fi vremea de Florii. Prognoza ANM pentru perioada 8 – 21 aprilie. Meteorologii anunța o racire a vremii in urmatoarele doua saptamani, la nivelul intregii tari, in timp ce ploile vor fi prezente aproape in fiecare zi. Iata prognoza de publicata de Administratia Nationala de Meteorologie, valabila…

- Luni, 1 aprilie, vremea va continua sa fie frumoasa, iar temperaturile maxime se anunța mult mai ridicate, in comparație cu valorile termice specifice acestei perioade. Prognoza meteo pentru București, luni Ziua de luni aduce cer senin și temperaturi ridicate in Capitala. Vantul va sufla slab pana la…

- Vremea in București sambata, 30 martie va fi una deosebit de frumoasa și, chiar daca norii refuza sa se risipeasca, bucureștenii se vor bucura de o zi cu maxime de pana la 17 grade Celsius.

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo in perioada 25 martie - 7 aprilie. Dupa temperaturi de pana la 25 de grade, vremea se schimba in perioada urmatoare, facandu-si aparitia și precipitatiile. Prima saptamana din aprilie vine cu o ușoara incalzire, conform prognozei meteorologilor din perioara 25…