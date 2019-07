Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București, miercuri, 10 iulie va fi una extrem de placuta. Dupa cateva zile cu temperaturi caniculare, locuitorii Capitalei vor avea parte de maxime de numai 24 de grade Celsius, iar in marea parte a zilei, cerul va fi parțial innorat.

- Vremea in București, vineri, 5 iulie va fi una deosebit de greu de capricioasa. Canicula va fi greu de suportat, dar maximele zilei vor fi de 30 de grade Celsius. Mai mult, meteorologii susțin ca in aceasta zi vor fi furtuni și ploi in Capitala.

- Vremea in București, joi, 4 iulie va fi una deosebit de greu de capricioasa. Canicula va fi greu de suportat, dar maximele zilei vor fi de 28 de grade Celsius. Mai mult, meteorologii susțin ca in aceasta zi vor fi furtuni și ploi in Capitala.

- Vremea in București duminica, 30 iunie va fi una mult mai placuta. Dupa cateva zile temperaturi caniculare, aversele sunt din nou așteptate in Capitala. Mai mult, termometrele vor indica maxim 28 de grade.

- Vremea in București sambata, 29 iunie va fi una mult mai placuta. Dupa cateva zile temperaturi caniculare, aversele sunt din nou așteptate in Capitala. Mai mult, termometrele vor indica maxim 25 de grade.

- Vremea va fi caniculara pe parcursul zilei de joi, cu temperaturi maxime de 35 - 36 de grade Celsius in toate zonele de campie din tara si in Bucuresti, cu disconfort termic accentuat, insa va intra intr-un proces de racire din aceasta dupa amiaza, ceea ce va produce furtuni puternice in jumatatea de…

- Vremea in București vineri, 14 iunie va fi una deosebit de capricioasa! Dupa cateva zile de soare și temperaturi ridicate, locuitorii Capitalei se vor confrunta cu ploi și furtuni in toata regula. In aceasta zi, maximele vor ajunge pana la 31 grade Celsius.

- Vremea in București luni, 20 mai va fi una deosebit de frumoasa! Dupa cateva zile de ploi, furtuni și temperaturi scazute, primavara revine in forța cu maxime de pana la 27 de grade Celsius.