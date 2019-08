Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis o noua prognoza meteo pentru intervalul 26 august - 23 septembrie 2019. Ne așteapta un inceput de toamna cu temperaturi caniculare. Media temperaturilor in luna septembrie va fi peste normalul acestei perioade, iar cantitațile de precipitații vor fi deficitare

- Vremea se va raci in aceasta saptamana in majoritatea regiunilor tarii, insa in ultimele zile din iulie si primele din august valorile termice vor urca in unele zone pana la maxime de 34 de grade Celsius, iar ploile de scurta durata vor fi prezente pe toata perioada de prognoza, respectiv 22 iulie…

- Vremea in București, miercuri, 17 iulie. Temperaturile se mențin modeste in aceasta zi, potrivite mai degraba pentru inceputul toamnei. Soarele va fi prezent pe cer, insa nu vor lipsi nici episoadele cu cer innorat.

- Vremea se joaca in continuare cu noi. Dimineata e nevoie de umbrela de soare, spre seara de cea de ploaie. Urmeaza insa cateva zile de toamna autentica, cu furtuni si vijelii. Abia de weekendul viitor, ne putem face planuri de mare, anunța observator.tv.In sudul tarii, temperaturile au scazut…

- Vremea in București, miercuri, 10 iulie va fi una extrem de placuta. Dupa cateva zile cu temperaturi caniculare, locuitorii Capitalei vor avea parte de maxime de numai 24 de grade Celsius, iar in marea parte a zilei, cerul va fi parțial innorat.

- Meteorologii au actualizat duminica prognoza speciala emisa pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca in urmatoarele zile vor fi perioade cu averse torentiale si vijelii, insa vremea se va mentine calda cu temperaturi maxime de 30 de grade Celsius, potrivit agerpres.ro.Potrivit Administratiei…

- Meteorologii au actualizat duminica prognoza speciala emisa pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca in urmatoarele zile vor fi perioade cu averse torentiale si vijelii, insa vremea se va mentine calda cu...

- Teoretic, vara a venit. Practic, lucrurile nu stau chiar asa! In majoritatea regiunilor tarii, meteorologii anunta vreme capricioasa, cu averse de ploaie si furtuni. Soarele se lasa asteptat!