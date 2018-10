Stiri pe aceeasi tema

- Vremea din 4 octombrie se anunța extrem de frumoasa in toata Romania. Prognoza meteo aduce temperaturi in creștere ila București, dar scad brusc la munte. Cate grade sunt joi, 4 octombrie.

- Vremea in București din 28 septembrie va fi mai calda decat in ziua precedenta. Prognoza meteo anunța temperaturi in creștere pentru ziua de vineri. Vremea se va raci la București din acest weekend.

- PROGNOZA METEO. Vremea va fi in general frumoasa si calduroasa in cea mai mare parte a tarii, iar indicele de confort termic va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Ploile, cu caracter torential, vor fi din nou prezente, mai ales dupa- amiaza si seara. Vor mai fi cantitati de apa importante,…

- Prognoza meteo 17-19 august 2018 nu vine cu vești tocmai bune. Potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit de calda in mare parte a țarii, insa sunt anunțate și ploi. Vom avea parte de temperaturi caniculare in unele regiuni. Prognoza meteo 17-19 august 2018 aduce temperaturi caniculare la București,…

- Vremea din 17 august aduce temperaturi caniculare la Bcurești. Nu scapam de ploi, de altfel, prognoza meteo anunța ploi la munte. De altfel, meteorologii ANM au emis noi coduri galbene de ploi și descarcari electrice in mai multe regiuni ale țarii.

- Prognoza meteo pentru weekend-ul 4-5 august 2018. Meteorologii anunța temperaturi de peste 30 de grade, acesta fiind primul weekend calduros dupa o luna de ploi. Prognoza meteo pentru weekend-ul 4-5 august 2018 indica o vreme frumoasa, cu temperaturi care vor depași 30 de grade Celsius. Izolat, vor…

- Meteorologii anunța ca în acest sfârșit de saptamâna, vremea va fi frumoasa, cu temperaturi maxime de pâna la 30-32 de grade Celsius, iar izolat vor fi înregistrate chiar 35 de grade. În Capitala și pe litoral, vremea va fi calduroasa, iar la munte, izolat, va ploua.…

- Vremea din 22 iulie se anunța instabila, dar calduroasa. Prognoza meteo anunța zi cu soare și temperaturi caniculare in București Capitala. Instabilitatea termica este fi la cote inalte și scapam parțial de ploi.