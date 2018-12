Vremea in Banat. Ce ne asteapta din punct de vedere meteo in urmatoarele doua saptamani

ANM a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Conform unor estimari valabile pentru perioada 10-23 decembrie, intervalul va debuta cu o vreme usor mai calda decat in mod obisnuit, iar in perioada 12 -14 decembrie valorile termice, in scadere, se vor situa in jurul mediilor multianuale; astfel, pe parcursul primei saptamani vor fi temperaturi maxime de 2...6 grade si minime de -4...0 grade, mediat regional. Pentru cea de-a doua saptamana sunt estimate temperaturi in crestere, cu o probabilitate mare ca, in special valorile diurne, sa se situeze cu mult peste cele climatologic…