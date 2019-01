Stiri pe aceeasi tema

- Azi, cerul va fi noros, iar pe drumuri se va mentine polei. La Briceni si Soroca se vor inregistra minus patru grade, iar la Balti minus trei grade Celsius. La Orhei termometrele vor indica minus doua grade.La Tiraspol va fi minus unu.

- În weekend, vremea va fi rece, iar temperatura minima va ajunge la -15 grade în Maramures, Transilvania si Crisana, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Meteorologii precizeaza ca în aproape toata tara va ninge. În Transilvania avem…

- Ninsoarea cazuta proaspat nu va rezista prea mult, spun meteorologii. De vineri se face tot mai cald, dar duminica revin precipitatiile, sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. In ultima zi a saptamanii s-ar putea atinge, la orele pranzului, plus 7-8 grade Celsius.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in zone din Moldova si Muntenia. Astfel, pana la ora 14:00, in zona joasa a judetelor Prahova, Arges, Dambovita si Buzau ceata va determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri…

- Vremea in weekend. Dupa episoade de racire extrema, iata ca vremea in weekend 24-25 noiembrie se mai amelioreaza, temperaturile fiind in creștere și apropiate de nivelul climatologic al lunii. Cat cresc temperaturile in weekend și ce anunța prognoza meteo.

- Vremea in weekend, 17, 18 noiembrie 2018, va una deosebit de rece, cu vant puternic și precipitații ce se vor transforma in lapovița și ninsori. Aproape toata țara va fi afectata de condițiile meteo. Vremea in weekend, 17, 18 noiembrie 2018 se anunța una deosebit de rece, cu temperaturi sub media normala…

- „In acest weekend, vremea va fi deosebit de calda in regiunile intracarpatice, acolo unde temperaturile vor fi mai ridicate cu peste 10 grade fata de mediile multianuale. Astfel ca la amiaza se vor inregistra 25-26 de grade. Adica Banat, Crisana, Maramures, Transilvania. Si in zonele de deal si de munte,…

- STAREA VREMII. Cat de calda va fi vremea in weekend in județul Alba și saptamana viitoare Țara noastra se va intoarce din nou in zodia temperaturilor situate cu mult peste media perioadei. Precipitațiile vor fi puține și izolate, acestea urmand sa se semnaleze doar in vestul și in nord-vestul Romaniei.…