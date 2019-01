Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, un incendiu a izbucnit la o hala unde erau depozitate materiale de constructie, in Soseaua Oltenitei 105, pe o suprafata de 200 de metri patrati. Acolo actioneaza sase autospeciale de stingere, iar incendiul este localizat.…

- UPDATEIncendiul izbucnit, luni seara, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Constanta a fost lichidat, locuinta respectiva fiind insa complet distrusa. Cel mai probabil, focul a pornit de la un mijloc de incalzire lasat nesupravegheat, spun pompierii. Potrivit Inspectoratului pentru…

- Circulatia feroviara pe Magistrala 400 este oprita, marti, la iesirea din statia Subcetate Mures, din cauza ruperii unor sine. Trenul international 366-1 Brasov - Budapesta este oprit la Subcetate Mures. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, intre localitatile…

- Circulatia feroviara intre Gheorgheni si Toplita este oprita din cauza unor sine care s-au rupt, trenul international Brasov-Budapesta fiind oprit la Subcetate-Mures, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu. Aceasta a precizat ca…

- Update! Accident cu trei mașini, in Argeș. Trafic blocat pe DN7. O persoana este incarcerata. Potrivit IPJ Argeș, traficul rutier este blocat total. O femeie primește ingrijiri medicale in ambulanța, iar alta femeie este incarcerata. Accident cu trei mașini, in Argeș. Doua persoane sunt incarcerate.…

- Doua sate din Harghita sunt nealimentate, miercuri dimineata, cu energie electrica din cauza ploii si a vantului care au afectat retelele electrice, iar drumarii au intervenit pe DN 13B, in pasul Bucin, unde a nins in cursul noptii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Trafic blocat in zona Metro, pe sensul spre Pitești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, acum se circula pe o singura banda. Traficul este blocat din cauza unui incendiu la un autoturism. A ars compartimentul motor și puțin din bord.

- Un incendiu a izbucnit aseara, in jurul orei 23, pe centura Apahida-Valcele. Un autocar a fost cuprins de flacari. Alarma s-a dat in jurul orei 23. La fața locului au fost trimise de urgența doua autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj, insa incendiul…