- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN1 Ploiesti – Brasov, intre Predeal si Cotul Donului (judetul Brasov), a avut loc o coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Circulatia rutiera se desfasoara pe o banda…

- O data cu sfarșitul saptamanii traficul rutier s-a intensificat pe Drumul Național 1, iar incidentele nu au intarziat sa apara. Astfel ca Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca judetul Prahova, pe DN1 Ploiesti – Brasov, din cauza unui accident in care au fost…

- Circulatia rutiera a fost reluata pe DN 1, in judetul Bihor, unde a avut loc un accident rutier soldat cu patru persoane ranite si una decedata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, pe DN 1, intre localitatile Borod si Topa de Cris, judetul…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR, traficul rutier se desfasoara, in aceasta seara, pe un fir, alternativ, pe DN 1, la iesirea din Azuga catre Busteni, dupa ce in zona a avut loc un accident. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in judetul Prahova, pe…

- Pe DN1, la ieșirea din Azuga, catre Bușteni, s-a produs miercuri seara un accident in care au fost implicate doua autoturisme, motiv pentru care traficul este ingreunat și se desfașoara doar pe un fir, anunța Poliția Romana.In județul Prahova pe Drumul Național 1, la ieșirea din Azuga, catre…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe drumurile nationale sau pe autostrazi. Pe A2 se circula dirijat in ambele sensuri intre Dor Marunt si Dragos Voda din cauza lucrarilor…

- Traficul rutier este oprit, vineri dimineata, pe DN 6, in judetul Caras-Severin, din cauza unui accident soldat cu ranirea unei persoane, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe DN 6 Caransebes - Lugoj, la kilometrul 465+110…

- A fost un weekend aglomerat in stațiunile montane, iar acum turiștii se indreapta spre case. Circulația pe Drumul Național 1 s-a aglomerat din nou, iar polițiștii rutieri deviaza o parte dintre șoferi și pe DN 1 A. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…