Vremea face prăpăd în România. Ce se va întâmpla în zilele următoare Vremea continua sa fie capricioasa, iar manifestarile de instabilitate atmosferica fac ravagii in țara. Meteorologii spun ca și in luna iunie trebuie sa ne așteptam la fenomene extreme. In mai multe regiunile ploile torențiale au produs inundații iar in unele zone s-au semnalat caderi de grindina. ANM a emis coduri galbene și chiar portocalii de averse ce pot lua caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului ce pot avea aspect de vijelii și caderi de grindina, pentru mai multe județe pe parcursul zilei de astazi, dar acestea ar putea fi prelungite. Meteorologii spun ca ar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

