VREMEA de Sfânta Maria. Anunțul făcut de ANM VREMEA de Sfanta Maria. Romania va fi lovita de vijelii puternice. Pana vineri, 16 august, ora 9:00, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si grindina. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente la inceput in regiunile vestice si nord-vestice, apoi aria lor se va extinde treptat si in restul teritoriului. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp si izolat 40 – 50 l/mp. sursa: antena3.ro … Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare meteo! Ploi si vijelii dupa canicula in toata tara, incepand de miercuri. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca dupa zilele cu temperaturi caniculare, vremea se raceste si vor fi manifestari de instabilitate atmosferica si cantitați de apa insemnate. In perioada 14 august,…

- Vremea extrema a lovit și ieri Romania. Mai multe regiuni din țara au fost afectate de furtuni si vijelii. In Capitala, rafalele de vant au rupt aproape 40 de copaci și un panou publicitar, iar 20 de autoturisme au fost avariate.

- Vremea se strica in toata țara! Specialiștii de la Agenția de Naționala Meteo au lansat un avertisment de vreme rea pentru majoritatea zonelor din Romania. Se anunța furtuni puternice, iar populația este anunțata sa evite ieșirile, care nu-s necesare.

- INFORMARE METEO DE CANICULA, PLOI ȘI VIJELII 12 - 14 IUNIE Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, iar in regiunile vestice, nord-vestice, sudice si sud-estice si pe arii restranse in restul teritoriului, dupa-amiaza disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatura-umezeala (ITU)…

- Vremea din 10 iunie 2019 anunța instabilitate termica crescuta. ANM a emis informare meteorologica de ploi torențiale, vjelii și grindina. Romania se pregatește insa pentru un val de canicula ce va aduce temperaturi maxime de 35 de grade C.

- Un nou val de ploi torentiale si vijelii va pune stapanire pe Romania. Vremea fi foarte calda, cu temperaturi care vor atinge si 32 de grade, dar cu ploi si vijelii. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), instabilitatea se va manifesta in regiunile vestice, sud-vestice, nordice si centrale,…

- Este oficial Cod galben in Romania, dupa ce vremea s-a schimbat radical in cursul zilei de sambata. In mai multe zone ale țarii, oamenii se așteapta la ce este mai rau! Nu este exclus sa fie nevoie de intervenția salvatorilor.

- Vremea 23 mai 2019. Prognoza meteo anunța furtuni și vijelii in Romania, in zonele de vest, nord-vest și centrul țarii, dar și la munte. Prognoza meteo anunța soare la București. Afla buletinul meteo Romania al zilei de joi