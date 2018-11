Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va deveni deosebit rece, iar cerul va fi mai mult noros in Bucuresti, pe durata weekend-ului, incepand de vineri dimineata, iar maximele nu vor mai depasi 5 grade Celsius, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata joi, potrivit Agerpres. Conform meteorologilor,…

- Vremea se schimba radical in weekend. Prognoza meteo 8 -11 noiembrie aduce atmosfera mohorata și temperaturi negative la munte. Vremea va fi calda pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in regiunile intracarpatice, la deal si la munte. Cerul va fi variabil, cu innorari in sudul…

- Vremea din 18 octombrie aduce schimbari semnificative, pregatindu-ne pentru scaderi de temperatura și ploi. Prognoza meteo anunța ca joi este ultima zi calduroasa din saptamana, de vineri incepand precipitațiile in toata țara. Joi iși vor face apariția unele innorari mai ales in jumatatea sudica a țarii,…

- Vremea in weekend va fi in general calda si insorita, cu temperaturi maxime de pana la 25 de grade, in special in vestul si nord-vestul tarii. Sambata si duminica noaptea, insa, se vor inregistra -2 grade la munte.

- Sfarșitul de saptamana aduce vreme frumoasa si calda in cea mai mare parte a țarii, anunța meteorologii, precizand ca valorile termice vor fi situate peste cele obisnuite pentru aceasta perioada. Temperatura maxima va fi intre 19 si 24 de grade, ...

- Vremea va fi calda in acest final de saptamana, cu temperaturi in creștere in toate zonele țarii. Maximele vor ajunge la 24 de grade Celsius sambata in Banat și Crișana, și pana la 25 de grade Celsius, duminica și luni – aceste temperaturi fiind neobișnuite pentru luna octombrie.

- Vremea pe 6 si 7 octombrie este frumoasa, cu temperaturi normale pentru aceasta perioada a anului. Prognoza meteo furnizata de ANM anunta un weekend cu temperaturi care vor urca ziua pana la 24-25 de grade. Sambata, vremea va fi in general frumoasa si se va incalzi in majoritatea regiunilor, iar in…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 24 septembrie – 7 octombrie, in regiuni din tara. In Transilvania, vremea va fi rece in aceasta saptamana si sunt conditii de bruma. Se mai incalzeste in intervalul 28-30 septembrie, dar apoi se raceste din nou. La munte,…