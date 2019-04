Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis noua prognoza meteo pentru luna aprilie. Vremea de Paște 2019 va avea temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei, in timp ce de Florii, temperaturile vor fi normale pentru perioada la care ne aflam. Tradiția spune ca așa cum va fi…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru patru saptamani, pana in 29 aprilie. Vremea se incalzeste, de Florii si Paste 2019. In judetul Alba, de Florii este posibil sa ploua, iar temperaturile maxime vor fi in jurul valorilor de 15 grade Celsius. O saptamana mai tarziu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru patru saptamani, pana in 22 aprilie. Temperaturile vor fi apropiate de valori normale, insa precipitatiile vor fi deficitare, in intervalul amintit. In judetul Alba, vremea se raceste in urmatoarea saptamana, apoi se incalzeste…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru patru saptamani, pana in 15 aprilie. Temperaturile vor fi mai ridicate fata de cele obisnuite pentru aceasta perioada, in prima saptamana a intervalului, dupa care ajung la valori normale. Precipitatii abundente vor fi in perioada…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru fiecare regiune a țarii. Temperaturile maxime se vor situa in medie intre 10 și 14 grade. In intervalul 21 – 23 martie valorile termice vor crește din nou, cu medii ce vor ajunge la 13…15…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza de vreme valabila pana in 8 aprilie. Temperaturile vor fi mai ridicate fata de cele obisnuite pentru acest interval, iar precipitatiile vor fi excedentare in prima saptamana a intervalului. Saptamana 11-18 martie Valorile termice vor fi mai…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 11-24 martie, in regiuni din tara. In Transilvania, vremea se va incalzi din nou pana la valori termice de 18 grade Celsius, dupa 15 martie. Vor mai fi ploi, in intervalul 11-12 martie si 14-16 martie, dar si saptamana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis prognoza de vreme pentru perioada 11-24 februarie. In Transilvania, vremea se raceste in urmatoarele zile, doar in 20 februarie urmand sa fie din nou temperaturi de 7-8 grade Celsius. Sunt posibile precipitatii aproape in fiecare zi. In Transilvania,…