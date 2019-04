Vremea de Florii. Meteorologii anunţă weekend ploios. Vremea se va mentine instabila in urmatoarele 48 de ore in majoritatea regiunilor si cu toate ca valorile termice diurne vor ajunge pana la 22 de grade Celsius, innorarile si ploile nu vor lipsi, a declarat Oana Catrina, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), citata de Agerpres. Sambata vor fi innorari mai accentuate ziua in regiunile sudice, estice si centrale, precum si in zonele montane si sub-montane aferente, iar noaptea in aproape toata jumatatea de nord a teritoriului, insa doar pe arii restranse sunt asteptate ploi slabe. „La altitudini de peste 1.500… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

