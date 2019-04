Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba major. Prognoza meteo pentru weekend in Romania. Pentru a ști cum iți planifici activitațile, afla cum va fi vremea in București, Brașov, Cluj, Constanța și alte orașe din Romania, in weekend-ul 6-7 aprilie 2019

- Prognoza meteo pentru sambata, 6 aprilie. Vremea se menține placuta in urmatoarele zile, in toata țara. Temperaturile vor fi ușor peste media caracteristica lunii, iar soarele va fi sus pe cer.

- Temperaturile incep sa creasca vineri, dupa ce am avut parte de o vreme capricioasa in mai toata tara. Sfarsitul lunii martie a adus temperaturi de vara, dar un val de aer rece a acoperit Romania la debutul lui aprilie. Vremea in tara, vineri, 5 aprilie, va fi predominant frumoasa, gradele urca usor…

- Vremea 4 aprilie 2019. Prognoza meteo anunța temperaturi in ușoara creștere fața de ziua percedenta, dar sunt și zone din Romania unde temperaturile minime coboara pana la - 10 grade. Afla pe a1.ro cum va fi vremea București și vremea la munte din 4 aprilie 2019.

- Prognoza meteo pentru joi, 4 aprilie, este una cu vesti mai bune pentru romani. Vremea va fi in general frumoasa, cu cer insorit, desi temperaturile vor fi mai scazute decat cele potrivite acestei perioade.

- Prognoza meteo luni, 1 aprilie. A fost anunțata vremea pentru prima zi a lunii aprilie. Din fericire pentru cei care se bucura de razele calduroase ale primaverii, vremea frumoasa nu pleaca momentan.

- Prognoza meteo, joi, 14 martie. Primavara se instaleaza in toata tara, iar temperaturile din ultimele doua zile, care nu au fost foarte prietenoase, vor deveni istorie! Insa, precipitatiile mai raman in cateva regiuni.

- Vremea de 8 Martie, Ziua Femeii 2019, va fi deosebit de frumoasa, cu temperaturi maxime ce ating 22 de grade C la București. Prognoza meteo a Zilei Internaționale a Femeii indica valori termice ridicate in toata țara.