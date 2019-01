Stiri pe aceeasi tema

- Vremea continua sa fie geroasa in acest weekend, mai ales noaptea și in jumatatea de est a țarii. Ninsorile nu vor mai fi insa semnificative, iar vantul va sufla cu putere doar pe crestele munților.„Sambata, vremea va fi rece in continuare in toata țara, cu temperaturi maxime negative, cele…

- Azi, cerul va fi noros, iar pe drumuri se va mentine polei. La Briceni si Soroca se vor inregistra minus patru grade, iar la Balti minus trei grade Celsius. La Orhei termometrele vor indica minus doua grade.La Tiraspol va fi minus unu.

- Vremea va fi in general mohorata in acest weekend in judetul Alba. Va ploua, sambata si duminica, iar la munte ploile vor fi inghetate si sunt posibile si ninsori, la altitudini mai inalte. Temperaturile maxime vor fi de 7 grade Celsius, la ses, 2 grade la Arieseni si zero grade la Oasa. Va prezentam…

- Conditiile de ploaie vor fi reduse pana sambata noaptea. Apoi, ploile vor deveni insistente in vestul, centrul si in nordul tarii. Conditiile de ceata si de polei vor aparea dimineata in depresiuni, in zonele inalte, in dealurile sudice si in Moldova. Duminica, maximele vor avea valori de la 3 grade…

- Vremea in weekend 10, 11 noiembrie aduce temperaturi minime negative și ceața in anumite zone ale țarii. Cum arata prognoza meteo emisa de ANM. Valorile termice sunt in continua scadere in aceasta perioada și local sunt condiții de ceața densa. Temperaturile maxime se vor incadra intre 11 și 15 grade,…

- ANM a anunțat prognoza meteo pentru weekend. In intervalul 9-12 noiembrie, in sud vremea va fi in general inchisa, cu ceața asociata izolat cu burnița. La deal și la munte vremea se anunța frumoasa. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 grade izolat in Moldova si 19 grade in Maramures. Prognoza…

- „In acest weekend, vremea va fi deosebit de calda in regiunile intracarpatice, acolo unde temperaturile vor fi mai ridicate cu peste 10 grade fata de mediile multianuale. Astfel ca la amiaza se vor inregistra 25-26 de grade. Adica Banat, Crisana, Maramures, Transilvania. Si in zonele de deal si de munte,…

- Vremea se schimba in acest sfarsit de saptamana, anunta ANM, precizand ca vor fi ploi si temperaturi cuprinse intre 16 si 22 de grade, cu cateva grade mai putin decat media. De luni, vremea se incalzeste si vor fi valori normale pentru aceasta perioada.Citește și: NEBUNIE la Romania TV, in…