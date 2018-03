Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat din cauza viscolului care a afectat vineri Hokkaido, cea mai nordica insula a Japoniei.Un barbat de circa 20 de ani a fost gasit mort in localitatea Tomakomai dupa ce a incercat, impreuna cu alte doua persoane, sa salveze un sofer a carui masina ramasese

- Peste o suta de pasageri au ramas blocați in Aeroportul Internațional „Mihail Kogalniceanu“ miercuri, dupa ce Wizz Air a anulat cursa, iar drumurile au fost inchise in județul Constanța din cauza condițiilor meteo – zapada și viscol. Dupa ore intregi de așteptare și nervi intinși, a fost luata decizia…

- Mai multe scoli din judetul Buzau au fost inchise in aceasta dimineata. Din cauza viscolului, la unele dintre unitatile de invatamant, profesorii navetisti nu au putut ajunge la ore. In aceste conditii, elevii fie sunt anuntati sa nu mai mearga la scoala, fie cei care au ajuns deja, vor fi trimisi acasa.…

- Vremea rea pune stapanire pe județul Buzau. Ninsoarea abundenta și viscolul puternic de azi-noapte le-au determinat pe autoritați sa inchida deja doua tronsoane de drum, vizibilitatea fiind aici foarte scazuta, iar pe carosabil formandu-se suluri de zapada. Incepand cu ora o7.00, s-a luat decizia ca…

- Valul de frig va persista, vremea se menține geroasa dimineata si noaptea in toate regiunile. In timpul zilei, innorarile vor fi persistente in aproape toate regiunile; local se vor semnala ninsoril moderate cantitativ.

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord…

- Valul de frig care a lovit Romania a facut prima victima. Un barbat de 65 de ani a fost gasit fara suflare, luni, in localitatea Straja din județul Suceava, a anunațat prefectul județului Suceava. Potrivit prefectului, Mirela Adomnicai, citata de Agerpres, din primele informații, barbatul a fost gasit…

- Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare raman suspendate integral in mai multe judete. Ministerul Educatiei Nationale din Romania anunta ca scolile vor fi inchise si miercuri in judetele Braila si Olt.

- Mai multe drumuri naționale și județene au fost inchise din cauza viscolului. De asemenea, din cauza vantului puternic, in judetul Constanta au fost inchise porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea.

- Odata cu venirea vremii geroase si a ninsorile abundente, anumite drumuri au fost inchise, tocmai pentru a fi dezapezite. De asemenea, exista si localitati izolate. Autoritatile fac tot ce le sta in putinta sa dezapezeasca drumurile.

- Autoritatile de la Roma au anuntat ca scolile din capitala vor fi inchise, luni, din cauza conditiilor meteo, unde zapada a ajuns deja la un strat de 4 centimetri, cel mai afectat fiind centrul orasului, dar si cateva periferii, relateaza site-ul agentiei de stiri ANSA.

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Valul de frig a cuprins toata Romania, au anuntat. ieri meteorologii, care au actualizat avertizarile cod galben si cod portocaliu. Astfel, instituțiile de invațamant din București, dar și din alte județe ale Romaniei, vor fi inchise cel puțin pentru astazi.

- Școlile vor fi inchise in București, Dolj și Constanța din cauza atenționarilor meteorologice. Și Universitatea ''Stefan cel Mare'' din Suceava a anunțat ca iși suspenda cursurile in zilele de luni si marti.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat in cadrul Comandamentului de iarna, convocat la PMB, ca școlibe vor fi inchise luni și marți din cazua viscolului și a gerului. Știre in curs de...

- Politia Romana: 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea ce are impact atat asupra timpului de calatorie, cat si asupra sigurantei in trafic Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 10.02.2018 ORA 08 – 11.02.2018 ORA 08 Vremea va fi in general inchisa in zonele joase Post-ul METEO: Weekend cu ceața și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autoritațile avertizeaza toți șoferii in legatura cu faptul ca mai multe drumuri naționale importante au fost inchise din cauza condiților meteorologice. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența intrucat ceața poate cauza probleme serioare se vizibilitate.

- Ninsorile abundente si vantul puternic au dat peste cap traficul rutier si aerian din centrul Statelor Unite. Cateva autostrazi din Kansas si Carolina de Sud au fost inchise, iar pe doua aeroporturi au fost anulate mai multe curse aeriene.

- Vremea in Romania. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri sunt inchise.Meteorologii au emis, joi seara, o avertizare cod galben de ninsori si viscol pentru mai multe judete din vestul si nordul tarii,.

- Condițiile meteorologice extreme au determinat izolarea completa a unui oraș din Romania. Autoritațile locale au dispus ca niciun autoturism, in afara celor care aparțin echipelor de intervenție sa nu iasa din oraș.

- Pe Valea Prahovei, in orase, masinile au ramas blocate in nameti. In Sinaia, mai multe scoli au fost inchise. In Busteni, chiar si pe trotuare, zapada depasea pe alocuri jumatate de metru. In Azuga, s-au facut poteci prin nameti cu un utilaj de batut partiile.

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi, din cauza fenomenelor meteorologice, zapada și viscol, din ultimele ore. Circulatia rutiera la nivel national la ora 13,00 se prezinta astfel: Sunt inchise 5 drumuri nationale: * in judetul Gorj, DN…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu am inregistrat…

- Vremea extrema creeaza probleme in mai multe zone din tara. 27 de judete sunt sub avertizare de vreme rea. Valul de nisoare care s-a abatut peste Romania incepand de ieri a dat peste cap circulatia. Pe Valea Prahovei sute de tiruri sunt blocate deoarece unele nu pot urca panta la Azuga. Din…

- Autoritatile din Sinaia au decis sa suspende, joi, cursurile in scolile din localitate din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Pe Valea Prahovei a nins viscolit toata noaptea, iar in prezent circulatia atat pe DN1, cat si pe strazile din statiuni este paralizata din cauza stratului de zapada.

- Drumurile judetene DJ 582, DJ 582E si DJ 608A au fost inchise circulatiei, ca masura de siguranta, miercuri seara, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile. "Directia de Drumuri Judetene Caras-Severin, in calitate de administrator, anunta, dupa avizarea favorabila a Inspectoratului…

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Vremea continua sa se raceasca in vestul Romaniei, cel puțin pana miercuri. Din seara de luni, 15 ianuarie, intra in vigoare o informare meteo de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte.

- Anunt de ultima ora de la meteorologi. Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Alina Șerban, meteorolog ANM, a oferit detalii luni. „Pentru aceasta noapte și prima parte a zilei de maine vorbim de precipitații…

- Vremea se va raci incepand de vineri seara, iar vantul se va intensifica, in timp ce in unele zone va ninge, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), care a transmis o informare de vreme rea.

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Covasna va persista ceata, fenomen care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting)…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. La nivelul tarii exista 6 drumuri nationale ...

- Vremea va determinata astazi de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. Se prevede cer variabil la noros, in unele regiuni vor cadea ploi slabe. Izolat se va forma ceața slaba. Vantul va sufla din sud-est cu trecere la nord-vest slab la moderat.

- Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Vrancea si Gorj se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa, anunta Centrul Infotrafic, care reaminteste si ca pe sase drumuri nationale circulatia este inchisa, noteaza news.ro."La aceasta ora ca traficul pe mai multe artere rutiere…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:00, in judetele Vrancea, Galati, Botosani si Vaslui se va semnala ceata, care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. De asemenea, cu totul izolat, vor fi conditii de polei, iar fenomenele prognozate…

- In București, acest weekend (23-24 decembrie) se anunța cu temperaturi maxime de 6-7 grade Celsius și cu cer parțial innorat. Luni, 25 decembrie, in ziua de Craciun, norii nu-și vor face apariția, iar temperatura maxima va fi de 10 grade Celsius. Inca de la primele ore ale dimineții, vom avea temperaturi…

- ”Spre sfarșitul saptamanii, vremea se va incalzi treptat, astfel incat in ziua de Craciun va deveni mai calda decat in mod obișnuit in aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 și 8 grade in interiorul arcului carpatic și mai ridicate de atat in regiunile extracarpatice, undeva…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc sau tranziteaza Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unei alerte de ninsori cod portocaliu . Conditiile meteorologice vor afecta, intr o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca,…

- Valul de ninsori si de frig afecteaza tarile din vestul Europei, drumuri fiind blocate in Marea Britanie, zboruri anulate, iar mai multe competitii sportive amanate, informeaza news.ro.In Anglia, ninsorile si zapada de 20 de centimetri a dus la blocarea unor drumuri, la locuinte lipsite de…

- Finalul de saptamana se anunța umed, cu ploi, lapovița și ninsoare, iar afara se racește tot mai tare. Incepand din dimineața zilei de sambata, 9 decembrie si pana duminica seara, sunt asteptate precipitații mixte in vest, nord și centrul Romaniei, predominant ninsori la munte și strat de zapada consistent…

- Politistii rutieri le reamintesc conducatorilor auto ca, in conditiile unui carosabil umed, sa adopte o maniera calma de pilotare, evitand bruscarea comenzilor vehiculului. De asemenea, este absolut necesar sa ruleze cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor de drum si sa efectueze fiecare manevra…

- Mai multe sectoare de drumuri județene din Cluj sunt afectate de ninsori și polei, intervenindu-se cu zeci de utilaje pentru impraștierea de material antiderapant, au informat marți reprezentanții Consiliului Județean (CJ). ''Pe raza județului Cluj circulația se desfașura…

- In aceasta perioada a anului, neadaptarea vitezei la conditiile de drum reprezinta una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere.Politia Rutiera le reaminteste conducatorilor auto ca, in conditiile unui carosabil umed, sa evite bruscarea comenzilor vehiculului. De asemenea, este…