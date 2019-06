Vremea capricioasă va continua să afecteze România Vremea capricioasa va continua sa afecteze Romania Vremea capricioasa va continua sa afecteze România. Instabilitatea atmosferica se va mentine aproape zilnic în urmatoarele doua saptamâni, avertizeaza meteorologii. Ramân în vigoare o serie de atentionari de inundatii, iar, între timp, ploile si vântul au continuat sa produca pagube. Reporter Ciprian Sasu: "Meteorologii prognozeaza pentru urmatoarele doua saptamâni o încalzire accentuata a vremii. Temperaturile vor ajunge si la 32-34 de grade, însa… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare Cod galben de furtuni, valabila pana vineri dimineata in aproape toate regiunile tarii si au prelungit informarea de vreme rea pana luni dimineata. Meteorologii au emis joi o noua atentionare meteo de instabilitate atmosferica, anuntand pana luni ploi torentiale,…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben vizand ploi cu acumularea unor cantitati insemnate de apa, valabila de marti seara, in sapte judete din zona de sud-vest a tarii. Ploi, insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului, vor fi si in restul tarii, pana vineri. Administratia…

- Potrivit ANM, incepand de sambata, de la ora 16:00, pana duminica, la ora 23:45, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si pe suprafete…

- Alerta meteo de Paște. De sambata de la ora 12.00, pana duminica la ora 18.00 intra in vigoare o informare de instabilitate atmosferica. Judetele vizate sunt Alba, Arges, Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dolj, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures,…

