Vremea caniculară în România. Unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi Vremea in Romania va fi marcata nu doar de instabilitate atmosferica accentuata, ci și de temperaturi ce ar putea atinge pragul de canicula. Pe langa avertizarile meteorologice emise de ANM, ne vom confrunta și cu un val de canicula, ce va pune stapanire mai ales pe zona de vest a țarii, unde maxima ar putea atinge joi 35 de grade Celsius. In restul teritoriului, valorile termice diurne se vor incadra intre 28 și 34 de grade. Miercuri, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii. Periodic se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

