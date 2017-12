Vremea antreprenorilor De la Statistica, a venit un comunicat a carui importanta este cardinala. Fiindca ne da noi indicii, semnificative, despre dezvoltarea tarii. Si spun ca este de o importanța cardinala chiar daca, totodata, nu ne da și noi indicii despre standardul de viata al populatiei. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

- Vremea rea le da batai de cap britanicilor in prag de An Nou. Furtuna Dylan este asteptata sa loveasca in aceasta noapte cu rafale de vant ce ar urma sa atinga si 120 de kilometri pe ora.

- Aceste rezultate s-ar obține prin scaderea prețurilor la fructe, legume, cereale integrale, semințe și nuci, concomitent cu creșterea prețurilor pentru bauturile indulcite, mezeluri și carnea roșie. Daca modificarea de preț ar fi de 30%, impactul ar fi aproape triplu – 63.000 de vieți salvate pe…

- Politistii au impus mai multe restrictii de trafic in Capitala pentru organizarea Revelionului in Piata George Enescu, manifestare la care organizatorii estimeaza ca vor participa 30.000 de persoane. In unele zone restrictiile au intrat in vigoare, in altele urmand a fi valabile de duminica.

- Craciunul a trecut și acum toata lumea se concentreaza mai mult asupra programului de Revelion. Unii vor petrece acasa, in timp ce alții vor prefera concertele din aer liber sau petrecerile de la munte. Afla și tu cum va fi vremea!

- ANM: Iarna va incepe sa-si faca simtita prezenta abia de anul viitor Foto: pixabay.com Vremea în minivacanța de Craciun a fost deosebit de calda, iar întrebarea care se pune acum este daca de Revelion timpul va ține din nou cu cei care își doresc zile la fel de frumoase.…

- ISTORIE… S-au implinit 28 ani de la caderea comunismului și a tot ceea ce insemna el: stat polițienesc, securitate și regim de austeritate. Un moment de cotitura in istoria Romaniei, culminat cu o adevarata revoluție violenta, cu proteste, lupte de strada, demonstrații desfașurate in toata țara, sute…

- Lucrarile de reabilitare si modernizare a drumului de importanta regionala – strada Ivan Spirin din municipiul Cahul au fost finalizate. Proiectul a fost evaluat recent de o comisie de receptie care a constatat ca acesta a fost executat in conformitate cu cerintele de rigoare, transmite MOLDPRES. Proiectul…

- Vor fi innorari in vest, centru si nord, unde mai ales spre seara si noaptea va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil, iar precipitatiile se vor semnala numai cu totul izolat.

- Vremea se anunta relativ rece in majoritatea regiunilor tarii, in urmatoarele doua saptamani, iar meteorologii estimeaza precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in zilele premergatoare Craciunului, precum si in ultima zi din an, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Presedintele american Donald Trump a subliniat duminica, in cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele rus Vladimir Putin, importanta cooperarii antiteroriste dintre cele doua tari, potrivit Casei Albe, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- „Risc insemnat” de avalansa in masivele Fagaras si Bucegi in urmatoarele ore. Avertizarea meteorologilor este valabila de sambata de la ora 20.00, pana duminica la aceeasi ora. Meteorologii anunta ca riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi, la altitudini mai mari de 1.800 de metri,…

- Nu de puține ori in istorie propaganda dictaturilor a frizat, prin cultul personalitații, cele mai fanteziste scenarii legate de „natura supraumana” a liderilor de stat. Coreea de Nord nu are cum sa faca rabat de la o asemenea tactica ideologica. Cand liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a urcat pe Muntele…

- Printul Charles va sosi sambata pentru ceremoniile de la Bucuresti dedicate regelui Mihai, a declarat ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, miercuri, la Castelul Peles.El a afirmat ca regele Mihai a fost o figura importanta atat pentru Romania, cat si pentru lumea intreaga,…

- Liderul miscarii siite libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a anuntat, luni, ca gruparea si aliatii sai vor incepe din nou sa se concentreze asupra cauzei palestiniene, dupa ce au declarat victorie in restul regiunii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Cultura japoneza difera in privinta mai multor aspecte de cea occidentala, una dintre cele mai importante trasaturi ale sale fiind importanta pe care o acorda ideillor de datorie si onoare. Conceptul de rusine cantareste greu pentru poporul japonez, asteptarile societatii fiind de mare importanta. Acest…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud isi continua seria foarte buna in Liga Nationala.In aceasta seara, jucatorii pregatiti de Sandu Iacob si Marko Isakovic au realizat o noua victorie importanta, invingand pe teren propriu CSA Steaua Bucuresti, care se afla pe locul doi in clasament inaintea…

- Ultramaratonistul aiudean Levente Polgar participa si in acest an la evenimentele organizate de 1 Decembrie la Alba Iulia. Pentru a marca importanta Zilei Naționale a Romaniei, sportivul doreste sa aduca tricolorul, pe jos, de la Aiud. Levi, cum ii spun prietenii, intentioneaza sa plece vineri, 1 Decembrie,…

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri la Bruxelles la Summitul Parteneriatului Estic. Liderii din Uniunea Europeana se intalnesc cu reprezentanții din șase țari partenere din fostul bloc comunist.

- Tribunalul Bucuresti a amanat la ultimul termen, pentru data de luni, 20 noiembrie, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpati fostul primar Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului. Decizia de amanare, motivata de instanta prin faptul ca nu au fost citate doua parti civile in Italia,…

- Omenirea sarbatorește, in fiecare an, pe 19 noiembrie, Ziua Internaționala a Toaletei. In acest an, Fundația We are Water, din grupul Roca, atrage atenția asupra problemei actuale legate de salubritate și igiena. In Romania, conform Institutului Național de Statistica, doar jumatate din populatia rezidenta…

- Indicele ROBOR la sase luni a crescut la 2,29%, fata de 2,19% in sedinta de ieri si a atins un nou record al ultimilor trei ani. Si indicele ROBOR la trei luni a crescut pana la 2,18%, fata de 2,09%, un nou maxim al ultimilor trei ani (30 octombrie 2014). Primele patru banci din sistemul […]

- In aceasta saptamana, Oficiul European de Statistica – Eurostat a dat publicitații cifre provizorii care ofera o imagine asupra creșterii economice in statele Uniunii Europene. Informația care a atras atenția a fost cea legata de Romania. Țara noastra a inregistrat in trimestrul al treilea al acestui…

- Celor mai mulți salariați nu le pasa de RU, cel puțin pâna când ajung sa aiba nevoie ca aceștia sa le rezolve vreo problema. Nu e vorba ca oamenii ar avea ceva împotriva resurselor umane, doar ca ei nu vad contribuția acestora la sarcinile lor cotidiene. Aceasta nu înseamna…

- Un calcul al jurnalistilor americani de la „Tennismash” arata ca Simona Halep (Romania) ocupa locul 14 in clasamentul jucatorilor de tenis cu cei mai multi suporteri in mediul online! In schimb, daca ne raportam doar la circuitul WTA, Simona este a 7-a cea mai iubita jucatoare, fiind depasita…

- Convenția a fost adoptata in 1972, informeaza Delegația permanenta a Romaniei pe langa UNESCO. Adunarea Generala se desfașoara la sediul UNESCO din Paris, in zilele de 14 și 15 noiembrie, cu participarea celor 193 de State parți la Convenția din 1972, scrie Agerpres. Printre subiectele…

- In primele noua luni din acest an, economia Romaniei a inregistrat o crestere cu 7% pe serie bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier. 'Produsul intern brut in trimestrul trei 2017 a fost, in termeni reali, mai mare cu 2,6%. Fata de acelasi trimestru din anul 2016, produsul intern brut a inregistrat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6390 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial. Joi, BNR a afisat un…

- Ploile imprevizibile conduc la depuneri de apa pe carosabil și in acest fel siguranța șoferilor poate fi pusa in pericol. Riscul acvaplanarii este cel mai ridicat in viraje, unde apa are tendinta de a se acumula, si in denivelarile create de trafic in carosabil, care retin apa. In aceste cazuri poate…

- Rata anuala a inflatiei a urcat în septembrie la 2,6%, cel mai mare nivel înregistrat din august 2013, când a fost 3,67%, potrivit datelor de la Institutul National de Statistica (INS). În conditiile în care carburantii s-a scumpit cu 3,47% în…

- In primele noua luni ale anului 2017 indicele preturilor producatorului, adica preturile medii de vinzare de catre intreprinderile agricole, la produsele agricole in Republica Moldova a constituit 100,9%, fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor Biroul National de Statistica (BNS).…

- Prezenta intr-un platou de televiziune, Carmen Serban a vorbit azi despre un subiect delicat din viata ei. Cantareata a facut dezvaluiri emotionante despre o persoana care a parasit aceasta lumea si care era cea mai importanta din viata ei.

- APOEL a reușit sa le smulga nemților doua remize, adancind criza acestora in Europa și in Bundesliga. Deși eliminat de ciprioți in turul 3 preliminar, pana și Viitorul lui Gica Hagi a batut-o pe APOEL Nicosia in prima manșa, la Ovidiu (1-0, in retur 0-4). Borussia Dortmund, in schimb, n-a reușit sa-i…

- Eșarfa și fularul fac parte integranta din ținutele noastre, mai ales cand este mai racoare. Fiindca acum a sosit vremea rece ne vom imbogați garderoba cu aceste accesorii utile și elegante. Alege eșarfa și fularul la moda in acest sezon. Iata sugestiile noastre. Eșarfa poate fi din diverse materiale,…

- Din cele aproximativ 12.000 de specii de pesti cunoscute, cea mai mare parte sunt comestibili. Pestele contine proteine valoroase din punct de vedere biologic si grasimi in proportie variabila – intre 0,5 si 15%.

- Direcția Generala de Statistica a publicat un atlas în care sunt prezentate producția de fructe și legume, dar și cea de cereale. Cifrele județului Cluj din pacate nu sunt impresionante. Fructele nu sunt punctul forte a județului Anul trecut în județul Cluj au fost culese 19.9…

- La 1 iulie 2017 populatia dupa domiciliu a fost de 22,20 milioane de romani, potrivit unui comunicat transmis vineri de Institutul National de Statistica. Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica de 65 ani si peste depasind cu peste 301.000 persoane populatia tanara de…

- CSU Alba Iulia a facut o excelenta achizitie in intersezon, cand a transferat-o pe americanca Jessica January, conducatorul de joc care recent a fost premiat la Indianapolis, clasandu-se in top trei baschetbaliste din NCCA in anul universitar recent incheiat, cand a evoluat la echipa Colegiului DePaul,…

- Franța va participa pentru a 12-a oara consecutiv, cu unul din cele mai importante pavilioane naționale, la INDAGRA, targul internațional de agricultura organizat la București, unul dintre cele mai cunoscute evenimente din acest domeniu.

- FCSB a dat de pamant cu ACS Poli Timisoara. In fata unei echipe cu o aparare improvizata, viecampioana a inscris pe banda rulanta si a reusit sa castige cu 7-0 pe National Arena trecand pe locul 2, la un punct in spatele lui CFR Cluj. Harlem Gnohere a fost eroul meciului cu un hat-trick, insa intreaga…

- Marți, 17 octombrie, de la ora 12:30, Aula „Ștefan Cicio-Pop” de pe Bulevardul Revoluției a fost gazda unui eveniment special: comemorarea Zilei Holocaustului. Evenimentul organizat de Comunitatea Evreilor din Arad și Centrul de Studii Iudaice „Academician Nicolae Cajal” al UVVG, in parteneriat cu…

- Anul trecut, peste o treime din populatie era supusa riscului de saracie si excluziune sociala in trei state membre din Uniunea Europeana: Bulgaria (40,4%), Romania (38,8%) si Grecia (35,6%), arata datele prezentate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Nivelurile cele mai reduse ale acestui…

- Anexe gospodarești din Alba, reconstruite pentru Parcul Etnografic din Cluj In cursul lunii septembrie 2017, secția in aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei a fost imbogațita cu noi elemente de patrimoniu. Astfel, doua anexe gospodarești transferate in anii precedenți din satele Dealu Frumos…

- De asemenea, FMI și-a imbunatațit și prognoza privind ritmul de creștere inregistrat de economia Romaniei in 2018, pana la 4,4%, fața de avansul de 3,4% preconizat in aprilie.Conform documentului referitor la perspectivele economiei globale, Romania și Islanda vor consemna in acest an cea…

- Premierul Cataloniei, Carles Puigdemont, a declarat marți seara ca ca regiunea si-a "castigat dreptul la independenta", dar a pledat pentru lansarea de negocieri constitutionale in urmatoarele saptamani.

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut cu 10,8% in primele opt luni din 2017 fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In perioada 1 ianuarie…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat luni, in sesiunea anuala a Adunarii Parlamentare a NATO, contribuția importanta a Romaniei la Alianța Nord-Atlantica, remarcand participarea țarii noastre la misiunile din Kosovo și Afganistan și alocarea de catre București a 2% din PIB pentru…

- Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS), cele mai multe calatorii pentru vacanțe efectuate in primul semestru al acestui an au avut ca durata una și trei innoptari (72,9% din total), iar numarul calatoriilor turistice efectuate de catre rezidenți a fost de 8.971.600,…

- Ancuta Anda Macovei, director al Directiei Tehnologia Informatiei, Comunicatii si Statistica Vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor la data faptelor, in prezent director al aceleiasi structuri din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a fost retinuta joi de procurorii anticoruptie…

- Peste 11.000 de oameni mor in fiecare an in Statele Unite in cadrul atacurilor cu arme de foc, ceea ce genereaza un raport de 1 din 370 de americani, in timp ce 1 la 536 de oameni mor in timp ce conduc o masina, o duba sau un camion, arata statisticile formulate in 2017 de catre Consiliul pentru…

- Misterul a fost decriptat! S-a aflat identitatea noului iubit al Andreei Marin. Toata lumea se intreba cine este barbatul misterios cu care vedeta tv s-a afișat ținandu-se de mana la mall si care i-a furat dragostea zanei surprizelor.