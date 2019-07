Vremea ANM marți, 2 iulie 2019. Temperaturi extreme și disconfort termic accentuat Vremea ANM. Prima saptamana din luna iulie a debutat cu temperaturi extreme și un disconfort termic accentuat. Și marți vom avea parte de aceleași condiții meteo ca și in ziua precedenta. Pe parcursul zilei de marți, 2 iulie 2019, vremea va fi caniculara in cea mai mare parte a țarii. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. In zonele de campie și de podiș se vor inregistra maxime de 35 – 37 de grade Celsius, potrivit ANM . Meteorologii spun ca tot in dupa-amiaza zilei de marți instabilitatea termica se va accentua,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

