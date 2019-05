Vremea ANM. Furtuni în aproape toată țara Vremea de miercuri, 15 mai, este marcata de averse, ce pot lua aspect de vijelie sau chiar furtuna. Temperaturile vor fi și ele ceva mai scazute fața de ziua precedenta. Vremea ANM . Condițiile de ploi puternice insoțite de tunete, fulgere și intensificari ale vantului vor marca prognoza meteo pentru ziua de miercuri. Maximele vor avea valori termice cuprinse intre 15 și 24 de grade, iar minimele intre 5 și 14 grade Celsius. Vremea ANM in țara In nordul, vestul, estul și centrul țarii, cerul va fi parțial noros și se vor semnala ploi ce pot lua aspect de furtuna. Maximele in aceste zone se vor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

